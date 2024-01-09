В Ярославской области примут 300 белгородских детей

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о готовности региона принять 300 детей с обстреливаемых территорий Белгородской области.
«В ближайшее время примем у нас в гостях 300 ребят из Белгородской области. Там сейчас неспокойно, а у нас они будут в комфорте и безопасности», — написал он в своём Телеграм-канале.
Евраев отметил, что специалисты из Ярославля совместно с белгородскими коллегами готовятся к встрече детей.
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