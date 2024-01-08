Белгородских детей отправят на отдых в Крым и в другие регионы

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Детей из Белгородской области направят в Крым на отдых и восстановление.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Родители смогут обратиться в администрацию города, региональное Минобразование и к директорам школ, чтобы \ направить детей на оздоровление.
Таким образом будет сформированы запрос, группы, а потом дети будут отправлены на отдых.
Также прорабатывается возможность направить детей в загородные лагеря других российских регионов.
В связи с постоянными обстрелами региона со стороны ВСУ в нескольких районах Белгородской области решили продлить зимние школьные каникулы.
Напомним, Белгород атаковали ВСУ вечером 29 декабря. Наибольший урон нанесли 30 декабря. Погибли 25 человек, более 100 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.
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«У нас в середине января начнёт работать наш круглогодичный санаторий «Бригантина «Белогорье» в Крыму. Мы уже запланировали поездку 277 детей из Шебекинского округа, поэтому возможности у нас есть», – сообщил в Telegram-канале Гладков.
Таким образом будет сформированы запрос, группы, а потом дети будут отправлены на отдых.
Также прорабатывается возможность направить детей в загородные лагеря других российских регионов.
В связи с постоянными обстрелами региона со стороны ВСУ в нескольких районах Белгородской области решили продлить зимние школьные каникулы.
Напомним, Белгород атаковали ВСУ вечером 29 декабря. Наибольший урон нанесли 30 декабря. Погибли 25 человек, более 100 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.
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Мария Фирсова