В ЮАР в заброшенном сарае обнаружили 200 раритетных машин Mercedes

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В Южно-Африканской республике в заброшенном сарае обнаружили коллекцию из почти 200 раритетных автомобилей марки Mercedes. Об этом сообщает аукционная фирма Creative Rides.
В ангаре нашли автомобили Mercedes 1960-х и 1970-х годов, а также модели марок Ford, Cadillac и др. Площадь сарая можно сравнить с тремя теннисными кортами, рассказали эксперты фирмы.
Машины принадлежали известному в Южной Африке коллекционеру Луису Кутцеру. Предположительно, авотмобили простояли в сарае несколько десятилетий — родственники Кутцера не знали об их существовании. Теперь автомобили будут проданы на торгах 25 марта.
Кутцер был известным любителем машин и собирал их с самого детства. Свое предпочтение он отдавал марке Mercedes-Benz и успел собрать несколько сотен экземпляров. Среди них были как редкие модели, а также те, что принадлежали знаменитостям. В 2020 году коллекционер с супругой погибли в результате ДТП. Их наследники выставили 240 автомобилей Кутцера на аукцион.
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Машины принадлежали известному в Южной Африке коллекционеру Луису Кутцеру. Предположительно, авотмобили простояли в сарае несколько десятилетий — родственники Кутцера не знали об их существовании. Теперь автомобили будут проданы на торгах 25 марта.
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Ювелина Бернст