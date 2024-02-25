В Запорожской области рассказали о выселении людей, не поддерживающих СВО

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Жителей Запорожской области, не поддерживающих проведение спецоперации и политику России, выселяли на Украину. Об этом в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
Он пояснил, что выселить пришлось несколько семей, которые не поддерживали СВО, оскорбляли президента России, а также флаг и гимн государства.
Балицкий подчеркнул, что были и такие люди, которых пришлось выселять принудительно, поскольку переубедить их оказалось невозможно.
Также губернатор рассказал, что были случаи возникновения угрозы для жизни несогласных. Так, например, с ними могли расправиться соседи, а в самом начале СВО фиксировались самосуды.
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Балицкий подчеркнул, что были и такие люди, которых пришлось выселять принудительно, поскольку переубедить их оказалось невозможно.
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Анастасия Чинкова