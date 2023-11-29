Путин: псевдоисторики десятилетиями лгали жителям новых регионов России

Фото: сайт Кремля
Псевдоисторики несколько десятилетий промывали мозги жителям новых регионов России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных.
По словам главы государства, многие жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не знают свою историю, поскольку им промывали мозги разные псевдоисторики.
Путин отметил важность проведения работы по донесению до людей истинной истории, чтобы они ясно представляли, кто они такие, и на какой территории живут.
Президент заявил, что чрезвычайно важно дать россиянам чёткое представление о языковой, культурологической и языковой общности, основанное на научных исследованиях.
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Анастасия Чинкова