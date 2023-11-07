В Жуковском состоялось открытие мемориальной доски Герою СССР Мосолову

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В подмосковном Жуковском состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, заслуженному лётчику-испытателю Георгию Мосолову. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что памятную доску установили на том доме, где жил Мосолов.
На торжественном открытии были родственники, коллеги, знакомые Героя СССР, а также представители градообразующих и общественных организаций, жители города и депутаты. Уточняется, что на мероприятии присутствовали сын летчика Георгий Мосолов, Герой РФ Павел Власов, Герой РФ Марат Алыков, депутат Мособлдумы Игорь Чистюхин, председатель жуковского Совета депутатов Борис Аубакиров, а также волонтёры Московской области.
Георгий Мосолов поднял в небо и провел испытания более 50 типов самолётов, а также установил шесть мировых авиационных рекордов: три абсолютных и три всесоюзных.
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На торжественном открытии были родственники, коллеги, знакомые Героя СССР, а также представители градообразующих и общественных организаций, жители города и депутаты. Уточняется, что на мероприятии присутствовали сын летчика Георгий Мосолов, Герой РФ Павел Власов, Герой РФ Марат Алыков, депутат Мособлдумы Игорь Чистюхин, председатель жуковского Совета депутатов Борис Аубакиров, а также волонтёры Московской области.
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Мелисса Тимофеева