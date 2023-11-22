В жуковском центре «Дружба» отметили Всемирный день телевидения

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Юнкоры Детского телевидения «Взлёт» и активисты Молодой Гвардии собрались в Молодёжном центре «Дружба» в Жуковском в честь Всемирного дня телевидения. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что на встрече обсудили такие важные темы, как прошлое, настоящее и возможное будущее детского и подросткового сегмента российского телевидения.
Кроме того, юный тележурналист Мария Тетерюкова проанализировала развитие телепрограмм для детей и подростков с первых дней регулярного телевещания в России до сегодняшнего дня. Ребята пришли к выводу о том, что сейчас подростковое и детское телевещание не на самом высоком уровне, в том числе, по причине появления интернета и возросшей его популярности у детей и подростков. Однако, пришли к выводу собравшиеся, если бы на телевидении было больше программ для молодого поколения, его бы популярность у молодёжи была выше.
Также во время встречи собравшиеся попробовали себя в роли телевизионных журналистов.
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Кроме того, юный тележурналист Мария Тетерюкова проанализировала развитие телепрограмм для детей и подростков с первых дней регулярного телевещания в России до сегодняшнего дня. Ребята пришли к выводу о том, что сейчас подростковое и детское телевещание не на самом высоком уровне, в том числе, по причине появления интернета и возросшей его популярности у детей и подростков. Однако, пришли к выводу собравшиеся, если бы на телевидении было больше программ для молодого поколения, его бы популярность у молодёжи была выше.
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Мелисса Тимофеева