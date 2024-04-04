В Зимбабве ввели режим бедствия из-за засухи и вредителей

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ввёл в стране режим бедствия из-за катастрофической засухи и нашествия сельскохозяйственных вредителей. Об этом сообщается на странице главы государства в соцсети X.
«Я объявляю положение национального бедствия из-за сильной засухи и нашествия сельскохозяйственных вредителей», — цитирует его ТАСС.
Мнангагва также отметил, что власти страны мобилизуют все необходимые ресурсы, чтобы помочь пострадавшим, а также для смягчения последствий стихийного бедствия.
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