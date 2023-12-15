ООН: Израиль использует голод в секторе Газа как оружие войны

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ООН изучает вопрос об использовании Израилем голода как оружия войны в Газе. Об этом заявил на брифинге заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы главной международной организации Карл Скау.
«Я рассчитываю, что вскоре будет сделано заключение. Генеральный секретарь неоднократно говорил о повторяющихся случаях нарушения международного права», — сказал он.Скау добавил, что голод в регионе во многом провоцируют удары армии Израиля по объектам гражданской инфраструктуры, включая местные пекарни.
Число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа.
Отмечается, что порядка 50,6 тысяч человек пострадали. В ведомстве подчеркнули, что за последние часы в больницы Газы привезли более 190 тел погибших и почти 500 раненых. По информации министерства, многие пострадавшие все еще находятся под завалами.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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