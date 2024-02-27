Вакансии в сфере промышленности стали самыми востребованными зимой 2024 года

Фото: iStock/michal-rojek
За прошедшие 2 месяца 2024 года работодатели чаще всего обращали своё внимание на работников в сфере промышленности.
О том, какие специалисты востребованы на рынке труда больше всего «Радио 1» рассказали представители агрегатора по подбору персонала «Авито Работа».
Выяснилось, что чаще всего зимой 2024 года работодатели искали фрезеровщиков. Их зарплата, в среднем, достигает 137 тысяч рублей.
На втором месте по востребованности оказались комплектовщики. Сегодня трудясь по этой специальности можно заработать около 65 тысяч рублей в месяц.
Почётное третье место в списке желанных для работодателей специалистов заняли бурильщики. Профессионал в этой сфере может рассчитывать на зарплату в районе 140 тысяч рублей.
Также часто нынешней зимой искали лаборантов, шахтёров, железнодорожников, электромонтажников, аппаратчиков, сталеваров и операторов.
Читайте также:
Подмосковный ювелир показал, как из металла и камней рождается искусство
«Авито Работа»: Большинство россиян продуктивны в первой половине дня
Авито Работа: 73% россиян выбирают работодателя по репутации
Выяснилось, что чаще всего зимой 2024 года работодатели искали фрезеровщиков. Их зарплата, в среднем, достигает 137 тысяч рублей.
Почётное третье место в списке желанных для работодателей специалистов заняли бурильщики. Профессионал в этой сфере может рассчитывать на зарплату в районе 140 тысяч рублей.
Также часто нынешней зимой искали лаборантов, шахтёров, железнодорожников, электромонтажников, аппаратчиков, сталеваров и операторов.
«На платформе «Авито Работа» сфера производства занимает 1 место по уровню спроса на кадры. Зимой 2024 года сильнее всего число вакансий для промышленных специалистов выросло в регионах Дальнего Востока, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде и Перми», — подметил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Читайте также:
Подмосковный ювелир показал, как из металла и камней рождается искусство
«Авито Работа»: Большинство россиян продуктивны в первой половине дня
Авито Работа: 73% россиян выбирают работодателя по репутации
Евгения Парфентьева