«Вас Мексика не ждёт»: Россиянина не пустили на борт Turkish Airlines из-за гражданства

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Туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines. Он потерял 430 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в эту пятницу, 16 апреля, молодой человек вылетел самолетом Turkish Аirlines из Санкт-Петербурга в Канкун с пересадкой в Стамбуле. Глеб планировал попасть на концерт певицы Мадонны и провести отпуск Мексике.
По его словам, проблемы начались перед посадкой на борт до Мексики. К пассажирам подходила женщина с бейджиком Gozen Security и распределяла людей по разным очередям. На стойке сотрудница аэропорта увидела российский паспорт. Со словами «Ох, ещё один русский паспорт!» она перечеркнула чёрной ручкой штрихкод, после чего на паспортном контроле российскому туристу отказали в посадке на самолёт, при том, что у него были обратные билеты и бронь в отеле.
Уточняется, что такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий». У одного из пассажиров было несколько паспортов со множеством шенгенских печатей, однако ему в грубой форме заявили: «Вас Мексика не ждёт!»
Сотрудники авиакомпании Turkish Airlines решать ситуацию с билетами отказались и предложили россиянину купить билет домой за 56 тысяч рублей.
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Екатерина Коршунова