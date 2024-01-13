«Ведомости»: «Росатом» открыл на Чукотке крупнейшие в России запасы золота

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Госкорпорация «Росатом» обнаружила крупнейшие запасы золота на Чукотке, оцениваемые более чем в 100 тонн. Об этом 12 января написали «Ведомости». Это крупнейшие запасы драгметалла, открытые в России с 1991 года в рамках одного месторождения.
К 2029 году компания «Атомредметзолото» (подразделение горнорудного дивизиона «Росатома») планирует добывать по три тонны золота в год, что составит около 1% в общей добыче драгоценного металла в стране.
Пресс-служба «Атомредметзолота» уточнила, что речь идёт о золоторудном месторождении Совиное, которое входит в состав Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла. Последний расположен в северной части Чукотского автономного округа у побережья Чукотского моря.
При этом опрошенные изданием эксперты не исключают, что грядущий проект потребует строительства отдельной АЭС малой мощности из-за высокой стоимости строительства линий электропередачи.
В России в 2023 году было открыто 30 углеводородных месторождений, благодаря которым запасы нефти и конденсата в стране могут увеличиться на 470 млн тонн и 630 млрд кубометров соответственно. Самыми крупными стали месторождение в Оренбургской области с 7,5 млн тонн нефти, и на шельфе Каспийского моря, с запасами 8,4 млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа.
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Пресс-служба «Атомредметзолота» уточнила, что речь идёт о золоторудном месторождении Совиное, которое входит в состав Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла. Последний расположен в северной части Чукотского автономного округа у побережья Чукотского моря.
В России в 2023 году было открыто 30 углеводородных месторождений, благодаря которым запасы нефти и конденсата в стране могут увеличиться на 470 млн тонн и 630 млрд кубометров соответственно. Самыми крупными стали месторождение в Оренбургской области с 7,5 млн тонн нефти, и на шельфе Каспийского моря, с запасами 8,4 млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа.
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Артем Путинцев