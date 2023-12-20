В России в 2023 году открыли 30 нефтегазовых месторождений

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В России в 2023 году было открыто 30 углеводородных месторождений, благодаря которым запасы нефти и конденсата в стране могут увеличиться на 470 млн тонн и 630 млрд кубометров соответственно. Об этом пишет РИА Новости.
Так, общие запасы газа на российских месторождения в текущем году оценили в 67 трлн кубометров, которых должно хватить с учётом годовой добычи на ближайшие 90 лет. Заместитель главы госкомиссии по запасам полезных ископаемых Александр Смирнов отметил, что 54% от указанного объёма при этом относятся к трудноизвлекаемым.
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Диана Аванесян