Верховный суд разрешил конфисковывать авто у супругов в случае нарушения ПДД

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Конфисковать машину у нарушителя ПДД законно, даже в том случае, если автомобиль является совместным имуществом супругов.
Такое решение принял Верховный суд РФ. При этом у второго собственника есть право требовать компенсацию.
Примером такой конфискации явилась история в республике Марий Эл. Местного жителя признали виновным в пьяном вождении. При этом он сел за руль уже после того, как его лишили водительских прав.
В итоге суд назначил виновному 400 часов обязательных работ и повторно лишил прав на 35 месяцев. Автомобиль конфисковали, хотя он и находился в долевой собственности нарушителя и его супруги.
Осуждённый подал жалобу. Он потребовал пересмотреть приговор, и выиграл: в кассационном суде отменили решение о конфискации.
Данное решение замгенпрокурора РФ Игорь Ткачёв обжаловал в Верховном суде.
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Примером такой конфискации явилась история в республике Марий Эл. Местного жителя признали виновным в пьяном вождении. При этом он сел за руль уже после того, как его лишили водительских прав.
Осуждённый подал жалобу. Он потребовал пересмотреть приговор, и выиграл: в кассационном суде отменили решение о конфискации.
Данное решение замгенпрокурора РФ Игорь Ткачёв обжаловал в Верховном суде.
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Мария Фирсова