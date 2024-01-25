Верховный суд США разрешил провести первую в истории казнь азотом

Фото: iStock/Zerbor
Верховный суд США не стал запрещать первую в истории страны казнь осужденного с помощью азота, сообщает РИА Новости. Смертный приговор планируют привести в исполнение 25 января в Алабаме.
Казнь предполагает, что преступнику надевают респиратор на рот и нос, через который подают азот. Последний является физиологически инертным газом (кроме него, таковыми считаются аргон, гелий и метан), который не оказывает абсолютно никакого влияния на организм, а просто «разбавляет» кислород, постепенно замещая его во всех клетках.В итоге человек умирает от нехватки кислорода, предварительно потеряв сознание. Такой вид казни разрешен в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, но ни в одном штате еще не применялся.
Теперь же такое наказание ждет 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Он осужден за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника Чарльза Сеннета — старшего. Женщину он зарезал вместе с подельником, и каждый получил по тысяче долларов. Сообщника Смита казнили в 2010-м, а проповедник покончил с собой во время следствия. По словам генпрокурора Алабамы, Смит больше 35 лет избегал законного судебного приговора, пока семья жертвы ожидала правосудия.
Казнь с помощью азота для Смита запросил губернатор Алабамы Кей Айви. Защитники заключенного протестуют и сравнивают новый метод с экспериментами на людях. Окружной суд уже отклонил просьбу о запрете на исполнение казни, но адвокаты подали апелляцию в Верховный суд. На прошлой неделе представитель ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что этот непроверенный способ казни можно приравнять к пыткам, что нарушает обязательства США по соблюдению норм международного права.
Заметим, что Смит уже избежал одной казни — в 2022 году ему должны были сделать смертельную инъекцию, однако при проведении процедуры не нашли вену для введения и казнь перенесли.
Читайте также:
В США 25 января состоится первая казнь заключенного с помощью азота
В США планируют впервые казнить заключенного чистым азотом
Трамп хочет вернуть в США смертную казнь
Теперь же такое наказание ждет 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Он осужден за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника Чарльза Сеннета — старшего. Женщину он зарезал вместе с подельником, и каждый получил по тысяче долларов. Сообщника Смита казнили в 2010-м, а проповедник покончил с собой во время следствия. По словам генпрокурора Алабамы, Смит больше 35 лет избегал законного судебного приговора, пока семья жертвы ожидала правосудия.
Заметим, что Смит уже избежал одной казни — в 2022 году ему должны были сделать смертельную инъекцию, однако при проведении процедуры не нашли вену для введения и казнь перенесли.
Читайте также:
В США 25 января состоится первая казнь заключенного с помощью азота
В США планируют впервые казнить заключенного чистым азотом
Трамп хочет вернуть в США смертную казнь
Артем Путинцев