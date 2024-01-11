В США 25 января состоится первая казнь заключенного с помощью азота

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В США 25 января состоится первая в истории страны казнь заключённого с использованием азота. Согласно судебным документам, суд штата Алабама не стал её запрещать, пишет РИА Новости.
«Его планируется казнить с помощью нового метода — азотной гипоксии — 25 января 2024 года», — говорится в судебных документах.
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