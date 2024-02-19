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«Вернуть детские товары в страну»: Госдума снизит НДС на одежду и игрушки

19 февраля 2024, 14:59
Фото: istockphoto.com/yavdat

Фото: istockphoto.com/yavdat

В Госдуме прошли слушания Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему «О законодательном обеспечении поддержки индустрии детских товаров в РФ». Участники заседания обсудили проблемы детских товаров двойного назначения и предложили снизить НДС на их производство. Как в России будут развивать индустрию детских товаров, и чем планируют заменить «пластмассовые коньки», выданные в местах проката, читайте в материале «Радио 1».

НДС на детские игрушки предложили снизить


В России необходимо возрождать производство отечественных детских игрушек. Об этом заявила заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Наталья Костюк.


«В Год семьи хотелось бы вернуть детские товары в страну. У нас раньше на оборонных предприятиях было 50 центров по производству игр и игрушек. Сейчас игры относятся к креативной индустрии. Несколько производителей начинают крупные проекты, на которую введена льготная НДС: это детские пластиковые бутылочки, все, что вязано со спортом. Законопроект подготовлен, и он должен будет закрыт инквизиционными деньгами», - заявила Костюк.


Какая работа проводится по поддержке производства детских товаров


Росстат разработал систему учёта и методики по развитию индустрии детских игрушек, в том числе питания. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Сергей Егоренко.

«В нашем распоряжении есть показатели по всем видам деятельности. Речь идет о продуктах, которые имеют отношения к товарам для детей. Показатель детских товаров на внутреннем рынке будет рассчитан и опубликован во втором полугодии 2024 года», - рассказал Егоренко.

Детские товары «двойного назначения»


Перечень двойных товаров нужно скорректировать, это позволит снизить НДС на производство детских игрушек, уверены участники заседания.

Двойными товарами называются те изделия, принадлежность которых нельзя однозначно отнести к какой-либо категории, например, детская обувь. У ребенка в 14 лет может быть размер ноги, как у взрослого, и наоборот. На сегодняшний день уже рассматривается вопрос о внесении изменений в классификаторы и в технический регламент по производству игрушек и вещей, сообщила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

«Обувь и одежда – проблема, так как в 14 лет носят большой размер, однако эта работа идет. Мы открыты к предложениям о том, как можно выделить детскую одежду», - подчеркнула Приезжева.
Взрослые не будут носить ту же одежду, что дети, и наоборот - с таким заявлением выступила заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина. Она объяснила это тем, что у вещей для разных возрастных категорий различается дизайн.

«Если говорить о спортивной обуви, то можно отличить обувь для мужчин и обувь для подростка, невзирая на размер. Для этого есть дизайн. Ребенок не наденет то, что предпочтёт взрослый, и наоборот», - пояснила Роднина.
Она также обратила внимание на отсутствие спортивного инвентаря отечественного производства в российских школах.

«Более 90% - это импорт. Это не касается именно большого спорта. Школьники имеют три урока физической культуры в неделю. У нас нет спортивного инвентаря. Например, бадминтон, коньки мы не производим. Нужно задуматься, чтобы это возродить», - заявила депутат.
Роднина подчеркнула, что качество спортивного инвентаря и вещей должно быть достойным, а не таким, как например, выдают в местах проката коньков.

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В Ликино-Дулёве снесли ветхий жилой дом
19 февраля 2024, 17:25

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Ветхий многоквартирный дом, расположенный на Транспортной улице в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа, снесли в рамках реализации программы по ликвидации аварийных объектов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Деревянный одноэтажный дом на четыре квартиры был построен в 1929 году, его площадь составляла более 180 квадратных метров. Строение признали аварийным и подлежащим сносу. После этого жильцов переселили в новые квартиры, а дом снесли», — говорится в сообщении.

В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от постройки и расчищен от строительного мусора. Дальнейшее назначение освободившейся площадки пока не определено.

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#аварийное здание
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IT-эксперт Ермаков заявил о развитии «удалёнки» для специалистов из регионов
19 февраля 2024, 17:14

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил, что сегодня активно развивается удалённый формат работы для IT-специалистов из регионов.
«Для специалистов из регионов переезд ближе к активной жизни столицы может стать важным этапом в карьерном и личностном развитии. Но в регионах сейчас активно развивается удалённая форма занятости. Она также даёт возможности для саморазвития профессионала», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Ермаков.

Ранее IT-специалист Лада Симачёва говорила о том, что легче всего перейти в IT-сферу людям, имеющим техническое образование. К ним она отнесла математиков, физиков и экономистов.

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#мошенники
#компании
#it
#зарплаты
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Госдума рассмотрит проект о запрете рекламы на сайтах иноагентов
19 февраля 2024, 17:13

Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете рекламы на сайтах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов в целом. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
По словам председателя Госдумы, в 2023 году больше 200 российских граждан и компаний разместили рекламу своих товаров и услуг на сайтах иноагентов, что стоило сотни миллионов рублей.
«Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ (Вооружённым силам Украины), которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь», — завил Володин.
Он отметил, что законопроектом предлагается запретить рекламу на сайтах, в блогах и социальных сетях иностранных агентов. Также предлагается ввести запрет на рекламу в СМИ и интернете ресурсов самих иноагентов.
Рассмотрение проекта запланировано на 20 февраля. Под законопроектом уже стоят подписи 395 депутатов.

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#госдума
#вячеслав володин
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Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова* оспорила статус иноагента
Актриса Яна Троянова* оспорила статус иноагента в суде
19 февраля 2024, 17:03

Фото: IStock/Zolnierek

Звезда сериала «Ольга» – актриса Яна Троянова* направила в суд иск с требованием исключить её из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили российские СМИ.
По информации РИА Новости, документ поступил в Замоскворецкий суд Москвы. Ответчиком выступает министерство юстиции России. Дата рассмотрения дела ещё не назначена.

Напомним, Яну Троянову* признали иностранным агентом в ноябре 2023 года. Как тогда объясняли в российском министерстве юстиции, проживающая вне России артистка распространяла фейки о российских властях и выступала против спецоперации на Украине. Также россиянка выступала в иностранных СМИ и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации».

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#суд
#актриса
#иностранный агент
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В Подмосковье за неделю отремонтировали более 170 лифтов
19 февраля 2024, 17:02

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Ремонт более 170 провели в многоквартирных домах Московской области за неделю с 12 по 18 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья.
«За последнюю неделю управляющие компании региона устранили 171 неисправность лифтового оборудования», — говорится в сообщении.
Наибольшее число заявок на починку лифтов за неделю поступило из шести городских округов региона: это Люберцы, Химки, Лобня, Ленинский округ, Красногорск и Балашиха.

Жителям региона также напомнили, что самый эффективный метод добиться устранения неполадок в сфере содержания многоквартирных домов — это отправить онлайн-заявку на портале Единой диспетчерской службы Московской области (ЕДС МО). Управляющая компания обязана взять такую заявку в работу в течение суток и выполнить в сроки, установленные регламентов. Сделанную работу принимает сам заявитель.

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#лифты
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#московская область
#подмосковье
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Суд признал экстремистской деятельность Петра Порошенко
Суд Липецка передал России акции кондитерской фабрики «Рошен» Порошенко
19 февраля 2024, 16:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Липецкий суд передал в собственность России акции кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), которые принадлежали бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Также судья запретил деятельность политика на территории РФ.
«В связи с осуществлением экстремистской деятельности», — отметили в пресс-службе судов Липецкой области.
Согласно постановлению Октябрьского районного суда, иск о запрете деятельности на территории России Петра и Алексея Порошенко, а также бывшего генерального руководителя предприятия Олега Казакова направил заместитель генерального прокурора РФ. Суд встал на сторону истца и передал России акции «Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» и 94,9% долей ООО «Рошен».
«Решение суда о передаче доли в уставном капитале ООО “Рошен” в пользу Российской Федерации является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения», — отметили в сообщении.
Бывший украинский лидер не раз высказывался против России и призывал Запад ввести против Москвы санкции. Также он просил страны Европы передать Украине необходимое для специальной военной операции вооружение.

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#суд
#акции
#россия
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Мобильные комплексы в Подмосковье зафиксировали более 4,6 тыс. нарушений правил парковки
19 февраля 2024, 16:47

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 4,6 тыс. нарушений правил парковки зафиксировали парконы — специальные мобильные комплексы — в подмосковных ЖК с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«За январь и несколько недель февраля было выявлено более 4,6 тысяч нарушений правил парковки и вынесено чуть больше 2 тысяч постановлений», — уточняется в сообщении.
Наибольшее число нарушений парконы зафиксировали на территории жилого комплекса «Сколковский» в Одинцовском городском округе, ЖК «На Московской» в Дмитровском городском округе и в жилом комплексе «Первый Зеленоградский» в Солнечногорске.

Без нарушений с начала года обошлись в двух жилых комплексах в Лыткарине — «Полярный» и «Президентский», а также в ЖК «Берёзовая роща», расположенном городе Видное Ленинского округа.

В настоящее время парконы продолжают работать более чем в 20 областных ЖК, а также на близлежащих автобусных остановках.

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#парковка
#нарушения
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#московская область
#подмосковье
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В Карелии местный житель выиграл в лотерею больше 52 млн рублей
19 февраля 2024, 16:18

Фото: IStock/Coprid

В Карелии местный житель выиграл в лотерею 52 млн рублей, не отгадав ни одного числа. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».
Лотерейный билет россиянин решил принять участие в лотерее «Все или ничего» и купил билет в приложении «Столото» всего за 100 рублей. Согласно правилам игры, нужно было отгадать либо все числа, либо ни одного. Так, благодаря второму варианту россиянин выиграл 52,1 млн рублей.

Как рассказали в организации, победитель ещё неизвестен, так как не обращался за кушем.

Ранее стало известно, что ещё трое жителей Карели выиграли по миллиону рублей в лотерею.

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#лотерея
#россияне
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Подмосковные спасатели помогли женщине, зажатой в разбитой машине
19 февраля 2024, 16:17

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Женщину, пострадавшую в ДТП на трассе М-4 «Дон» у СНТ «Лесопарк» в городском округе Ступино, освободили из зажавшего её смятого металла работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«На трассе столкнулись легковые автомобили «Шевроле» и «Лада». 58-летняя пассажирка отечественной машины оказалась заблокированной искорёженными металлическими конструкциями. Спасатели оказали женщине первую помощь, а затем при помощи гидравлики сняли части кузова, мешавшие эвакуации», — говорится в сообщении.
Женщину зафиксировали на жёстких носилках и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшую с черепно-мозговой травмой и переломом левой ноги увезли в больницу. Остальным участникам ДТП спасатели оказали психологическую помощь.

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