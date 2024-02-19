«Вернуть детские товары в страну»: Госдума снизит НДС на одежду и игрушки

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НДС на детские игрушки предложили снизить
В России необходимо возрождать производство отечественных детских игрушек. Об этом заявила заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Наталья Костюк.
«В Год семьи хотелось бы вернуть детские товары в страну. У нас раньше на оборонных предприятиях было 50 центров по производству игр и игрушек. Сейчас игры относятся к креативной индустрии. Несколько производителей начинают крупные проекты, на которую введена льготная НДС: это детские пластиковые бутылочки, все, что вязано со спортом. Законопроект подготовлен, и он должен будет закрыт инквизиционными деньгами», - заявила Костюк.
Какая работа проводится по поддержке производства детских товаров
Росстат разработал систему учёта и методики по развитию индустрии детских игрушек, в том числе питания. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Сергей Егоренко.
«В нашем распоряжении есть показатели по всем видам деятельности. Речь идет о продуктах, которые имеют отношения к товарам для детей. Показатель детских товаров на внутреннем рынке будет рассчитан и опубликован во втором полугодии 2024 года», - рассказал Егоренко.
Детские товары «двойного назначения»
Перечень двойных товаров нужно скорректировать, это позволит снизить НДС на производство детских игрушек, уверены участники заседания.
Двойными товарами называются те изделия, принадлежность которых нельзя однозначно отнести к какой-либо категории, например, детская обувь. У ребенка в 14 лет может быть размер ноги, как у взрослого, и наоборот. На сегодняшний день уже рассматривается вопрос о внесении изменений в классификаторы и в технический регламент по производству игрушек и вещей, сообщила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.
«Обувь и одежда – проблема, так как в 14 лет носят большой размер, однако эта работа идет. Мы открыты к предложениям о том, как можно выделить детскую одежду», - подчеркнула Приезжева.Взрослые не будут носить ту же одежду, что дети, и наоборот - с таким заявлением выступила заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина. Она объяснила это тем, что у вещей для разных возрастных категорий различается дизайн.
«Если говорить о спортивной обуви, то можно отличить обувь для мужчин и обувь для подростка, невзирая на размер. Для этого есть дизайн. Ребенок не наденет то, что предпочтёт взрослый, и наоборот», - пояснила Роднина.Она также обратила внимание на отсутствие спортивного инвентаря отечественного производства в российских школах.
«Более 90% - это импорт. Это не касается именно большого спорта. Школьники имеют три урока физической культуры в неделю. У нас нет спортивного инвентаря. Например, бадминтон, коньки мы не производим. Нужно задуматься, чтобы это возродить», - заявила депутат.Роднина подчеркнула, что качество спортивного инвентаря и вещей должно быть достойным, а не таким, как например, выдают в местах проката коньков.
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