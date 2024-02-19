«Вернуть детские товары в страну»: Госдума снизит НДС на одежду и игрушки

В Госдуме прошли слушания Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему «О законодательном обеспечении поддержки индустрии детских товаров в РФ». Участники заседания обсудили проблемы детских товаров двойного назначения и предложили снизить НДС на их производство. Как в России будут развивать индустрию детских товаров, и чем планируют заменить «пластмассовые коньки», выданные в местах проката, читайте в материале «Радио 1».