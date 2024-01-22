Психолог назвал игрушки, которые нельзя давать детям

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«Если ребёнку дают игрушки, которые за него все делают – и ходят, и разговаривают, — у него пропадает возможность развить своё креативное мышление, воображение. Поэтому, когда ребёнок играет, ему лучше дать деревяшки. Пусть он за них говорит, создаёт какие-то сценки, тогда он будет развиваться», — отметил Тамерлан Заников.
«Я бы потратил деньги на то, чтобы воспитывать в ребёнке качества, при помощи которых он бы мог анализировать информацию, убирать всё ненужное, то, что может ему навредить и оставлять только важную и полезную информацию. Но люди, которые не хотят работать, выращивать здоровое поколение, начинают искать внешние причины, почему наши дети, грубо говоря, агрессивные», — заключил собеседник.Читайте также:
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