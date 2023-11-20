VII Всероссийский правовой диктант пройдет в России со 2 по 12 декабря

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В России со 2 по 12 декабря проведут VII Всероссийский правовой (юридический) диктант. Об этом сообщили в «Ассоциации юристов России».
В диктанте смогут принять участие все граждане в возрасте от 14 лет. Участники могут написать его на официальном портале юрдиктант.рф. Сделать это можно будет в любой день после запуска работы платформы: со 2 по 12 декабря.
Участникам предстоит ответить на 40 вопросов за один час. Предусмотрено два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный». Также диктант можно написать не только на русском, но и на китайском, английском, арабском, испанском и португальском языках. Кроме того, в рамках диктанта предусмотрены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.
По завершению теста каждый участник получит электронный сертификат о прохождении юрдиктанта, на котором будет указан результат. 13 декабря на официальном сайте будут опубликованы правильные ответы, а участники смогут проверить свои ответы.
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Участникам предстоит ответить на 40 вопросов за один час. Предусмотрено два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный». Также диктант можно написать не только на русском, но и на китайском, английском, арабском, испанском и португальском языках. Кроме того, в рамках диктанта предусмотрены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.
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Элина Позднякова