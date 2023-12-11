«Выкатиться медведем»: как Костомаров вышел на лёд после ампутации, что сказала Тарасова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал видеозапись с первой тренировки на коньках на льду после ампутации конечностей. О том, как на ролик отреагировали его коллеги, вернется ли фигурист в большой спорт, и что известно о состоянии его здоровья на сегодняшний день, расскажет редакция «Радио 1».