«Выкатиться медведем»: как Костомаров вышел на лёд после ампутации, что сказала Тарасова

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал видеозапись с первой тренировки на коньках на льду после ампутации конечностей. О том, как на ролик отреагировали его коллеги, вернется ли фигурист в большой спорт, и что известно о состоянии его здоровья на сегодняшний день, расскажет редакция «Радио 1».
Что случилось с Костомаровым
В январе текущего года российский спортсмен попал в больницу с тяжелой формой пневмонии. Усугубляли его самочувствие запущенная форма болезни и переутомление. Костомарова экстренно подключили к аппарату ИВЛ, затем спортсмена ввели в искусственную кому.
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Олимпийский чемпион находился на аппаратах поддержания жизнедеятельности немалое время, что привело к гангрене конечностей. Чтобы спасти мужчине жизнь, врачи были вынуждены ампутировать ему стопы и голени обеих ног, а также кисти рук. Костомаров прошел длительный курс реабилитации. Вскоре спортсмен получил первые в России бионические протезы обеих стоп, после чего смог вернуться к тренировкам.
Костомаров вышел на лед после ампутации
Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором он демонстрирует, как учится передвигаться по льду на коньках впервые после ампутации конечностей. Спортсмен заявил, что его первые шаги увидит вся страна, а его тренировки задокументированы съемочной группой.
Он также сообщил, что о его восстановлении будет снят фильм, который выйдет восьмого марта. Название кино Костомаров не раскрыл.
Что говорят о возвращении Костомарова коллеги
Одна из первых поздравила фигуриста с возвращением на лед заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она назвала Костомарова героем и отметила его силу воли и желание победить недуг.
Тренер Александр Жулин выразил недоумение тем, что Костомаров вновь встал на лед и заявил, что вскоре состоится шоу, от которого люди будут потрясены, однако подробностей не привел.
«Я вообще не понимаю, как он катается. Он, конечно, герой. Люди будут потрясены, когда увидят его на льду. Не хочу раскрыть все секреты, но вы его скоро увидите в шоу», — рассказал Жулин в разговоре с Megaratings.ru.
Костомаров вернется в спорт
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После того, как фигурист перенес многочисленные операции и ампутацию конечностей, он заявлял, что вернуться в фигурное катание он не сможет. Однако Костомаров вскоре поменял свое мнение и сообщил, что возможно примет участие в ледовом шоу и намерен продолжать тренировки, потому как «выкатиться медведем на лед» ему бы не хотелось.
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