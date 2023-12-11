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«Выкатиться медведем»: как Костомаров вышел на лёд после ампутации, что сказала Тарасова

Костомаров впервые после ампутации встал на коньки
11 декабря 2023, 17:41
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал видеозапись с первой тренировки на коньках на льду после ампутации конечностей. О том, как на ролик отреагировали его коллеги, вернется ли фигурист в большой спорт, и что известно о состоянии его здоровья на сегодняшний день, расскажет редакция «Радио 1».

Что случилось с Костомаровым


В январе текущего года российский спортсмен попал в больницу с тяжелой формой пневмонии. Усугубляли его самочувствие запущенная форма болезни и переутомление. Костомарова экстренно подключили к аппарату ИВЛ, затем спортсмена ввели в искусственную кому.

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Олимпийский чемпион находился на аппаратах поддержания жизнедеятельности немалое время, что привело к гангрене конечностей. Чтобы спасти мужчине жизнь, врачи были вынуждены ампутировать ему стопы и голени обеих ног, а также кисти рук. Костомаров прошел длительный курс реабилитации. Вскоре спортсмен получил первые в России бионические протезы обеих стоп, после чего смог вернуться к тренировкам.


Костомаров вышел на лед после ампутации


Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором он демонстрирует, как учится передвигаться по льду на коньках впервые после ампутации конечностей. Спортсмен заявил, что его первые шаги увидит вся страна, а его тренировки задокументированы съемочной группой.






Он также сообщил, что о его восстановлении будет снят фильм, который выйдет восьмого марта. Название кино Костомаров не раскрыл.

Что говорят о возвращении Костомарова коллеги


Одна из первых поздравила фигуриста с возвращением на лед заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она назвала Костомарова героем и отметила его силу воли и желание победить недуг.

Тренер Александр Жулин выразил недоумение тем, что Костомаров вновь встал на лед и заявил, что вскоре состоится шоу, от которого люди будут потрясены, однако подробностей не привел.

«Я вообще не понимаю, как он катается. Он, конечно, герой. Люди будут потрясены, когда увидят его на льду. Не хочу раскрыть все секреты, но вы его скоро увидите в шоу», — рассказал Жулин в разговоре с Megaratings.ru.

Костомаров вернется в спорт


Костомаров рассказал о том, что пришлось продать, чтобы купить протез
Костомаров рассказал о том, что пришлось продать, чтобы купить протез

После того, как фигурист перенес многочисленные операции и ампутацию конечностей, он заявлял, что вернуться в фигурное катание он не сможет. Однако Костомаров вскоре поменял свое мнение и сообщил, что возможно примет участие в ледовом шоу и намерен продолжать тренировки, потому как «выкатиться медведем на лед» ему бы не хотелось.

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Главную новогоднюю елку страны спилили в городском округе Щелково
11 декабря 2023, 19:45

Фото: Радио 1

Торжественное мероприятие состоялось у деревни Новопареево. Возраст ели, которая украсит Соборную площадь, 84 года. Высота – 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, а размах веток – 10 метров. Щелково – рекордсмен по количеству выбранных новогодних красавиц, уже в третий раз отсюда отправляется в Кремль главная елка страны.
Событие организовано Управлением делами Президента Российской Федерации совместно с Правительством Московской области и Администрацией городского округа Щелково.

Фото: Радио 1

«Мы в 24-й раз уже спиливаем новогоднюю елку и отвозим ее на Соборную площадь Московского Кремля. Спасибо всем, кто учавствует в этом мероприятии. Всем зрителям желаю здоровья и успехов в предстоящем году», – поделилися заместитель начальника главного эксплуатационного управления Управления делами Президента Российской Федерации Анатолий Коччанов. 

Фото: Радио 1

Традиционный отбор елок  начался летом и длился несколько месяцев. В этом году выбор стоял между 30 лесных елей. Специальная комиссия проверяет деревья по строгим критериям. Главные требования к дереву: высота должна быть не менее 25 метров, а возраст – не более 120 лет.

Фото: Радио 1

Также отдельное внимание при выборе уделили внешнему виду елки. Здесь важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный цвет хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор – возможность удобного подъезда техники к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья. Впервые в поиске кремлевской елки в Щелково были задействованы спутниковые фотографии.

Фото: Радио 1

«Сегодня мы подготовим и в дальнейшем отправим красавицу-ель в сердце нашей родины, Московский Кремль. Миллионам людей она будет давать ощущение наступающего Нового года и праздника, нести тепло, уют в наши дома, – отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов. 
Напомним, что через несколько дней, 13 декабря, главную новогоднюю елку привезут и поставят на Соборную площадь. Настоящую ель там устанавливают с 1996 года. Уже 17 лет, с 2007-го, ее спиливают исключительно из Московской обалсти. 

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#щёлково
#ёлка
#новый год
#кремль
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В Госдуме поддержали проект о запрете вывесок на иностранных языках
Комитет ГД поддержал проект, запрещающий вывески на иностранных языках
11 декабря 2023, 19:27

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, запрещающего предоставлять на вывесках, витринах и в общественных местах информацию на иностранных языках.
Отмечается, что депутаты, которые внесли документ, выступают за ограничение использования иностранных языков в рекламе, при продаже различной продукции, оказании услуг, в СМИ, при осуществлении градостроительной деятельности и другое. 

Согласно законопроекту, информация, предназначенная для публичного ознакомления, должна быть представлена на русском языке. Это касается текстов на вывесках, указателях, информационных табличках, знаках. А именно, информации, касающейся льгот, скидок, продуктов, условий оказания услуг и т.д.

Авторы законопроекта подчеркнули, что с принятием нововведения запрещено будет использование таких слов как: «sale», «open», «shop», «coffee», «fresh» и других. 

При этом уточняется, что требования не коснутся товарных знаков, фирменных названий, знаков обслуживания и других ситуаций, которые предусмотрены законодательными актами РФ и ЕАЭС. 

Вместе с тем, законопроектом подразумевается введение запрета на иностранные названия жилых комплексов и населённых пунктов. Также нельзя будет использовать производные от иностранных слов и выражений. 

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#госдума
#законопроект
#русский язык
#ограничение
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Автоэксперт Крохмаль поддержал жёсткие меры к машинам с нечитаемыми номерами
11 декабря 2023, 19:15

Фото: istockphoto.com/MushroomsArtSeven

Автоэксперт, руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль назвал правильной меру по эвакуации автомобилей с нечитаемыми или закрытыми номерами.
Он отметил, что водители, которые из-за нарушений правил парковки и других пдд закрывают номера для неуплаты штрафов, уже являются потенциально опасными, поэтому заслуживают соответствующих мер наказания.

«Это абсолютно оправданная система. Она себя показала и в других странах мира как эффективная. Если машина с нечитаемыми номерами, значит, она уже представляет угрозу. Нечитаемый номер вводит в заблуждение службы, которые контролируют, мониторят безопасную ситуацию на дорогах», — отметил в беседе с Pravda.Ru Крохмаль.

Кроме этого, он добавил, что если после эвакуации авто водитель в течение некоторого времени не приезжает за машиной, то её нужно утилизировать.

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#пдд
#водитель
#парковки
#рф
#машина
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В Московской области создали первый природно-исторический комплекс
11 декабря 2023, 19:11

Фото: Istockphoto / ilkercelik

На территориях Ленинского городского округа и городского округа Домодедово создадут природно-исторический комплекс «Горковский» площадью более 2 тыс га. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов. Оно опубликовано на сайте регионального правительства.
Также документ утверждает границы природно-исторического комплекса. Согласно постановлению, площадь охраняемой территории составит 2 216,70 га.
 
Ранее сообщалось, что в ходе обследования в этой зоне подтвердилось местообитание нескольких видов флоры и фауны, занесённых в Красную книгу Московской области. Кроме того, в «Горковском» выявлены ценные экосистемы – например, смешанные леса разных типов, луга, растительные сообщества долин малых рек. 
 
Археологи нашли там артефакты дьяковской культуры, селища и курганные комплексы вятичей ХI – ХIII веков.
 
Проект создания природно-исторического комплекса «Горковский» согласовало в июне Министерство природных ресурсов и экологии России.  

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#московская область
#подмосковье
#экология
#природа
#вице-губернатор
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В Электростали ввели режим ЧС из-за перебоев с теплоснабжением
11 декабря 2023, 18:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На территории городского округа Электросталь введён режим чрезвычайной ситуации на фоне систематических перебоев с теплоснабжением. Об этом сообщила муниципалитета Инна Волкова.
«В связи с системной некачественной работой котельной «Восточная» компании АО «ВКС», где постоянно не соблюдается температурный график, в квартиры жителей восточного района не поступает необходимое тепло. Все мероприятия, выполняемые компанией для стабилизации ситуации, результата не приносят. Котельная работает с постоянным недогревом до норматива. На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС», – написала Волкова в своём телеграм-канале. 
Ранее жители города жаловались на очень низкую температуру в домах, школах, детсадах и поликлиниках. В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в Электростали. 
 
Причиной такой ситуации была названа нестабильная работа Восточной котельной, которая находится в частной собственности. Она обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных жилых домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов.
 
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#тепло
#теплоснабжение
#котельная
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#режим
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв потребовал наладить нормальное теплоснабжение в Электростали после сбоев в Восточной котельной
11 декабря 2023, 18:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в Электростали. Ранее жители города жаловались на очень низкую температуру в домах, школах, детсадах и поликлиниках.
Причиной была названа нестабильная работа Восточной котельной, которая находится в частной собственности. Она обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных жилых домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов.
«Работа различных компаний в системе ЖКХ – очень чувствительная тема. Сегодня я хотел бы обсудить ситуацию, сложившуюся в Электростали с котельной, которая принадлежит частным лицам. От её работы зависит большое количество МКД, порядка 37 тыс жителей. В выходные был сбой, люди обратились с тревогой. Я направил в Электросталь вице-губернатора, чтобы провести все мероприятия по ремонту котельной. Ситуация требует особого внимания – мы должны гарантировать не только безопасность, но и тепло, и комфорт жителей», – сказал Воробьёв.
Восточная котельная была построена 1973 году, а 2020-2021 – модернизирована. Собственник, АО «ВКС», оказался не в состоянии обеспечить её надежную работу. В котельной систематически срабатывает автоматика безопасности котлов, нарушена работа теплообменников и вспомогательного оборудования.
«Штаб в Электростали по работе Восточной котельной компании «ВКС» мы провели глубокой ночью. Оперативные решения выработаны до четверга с участием завода МСЗ, областных организаций. Ситуация с отоплением у жителей должна быть решена», – сказал вице-губернатор Евгений Хромушин.
Правительство региона принимает экстренные меры, чтобы вернуть температуру в домах к нормативным показателям. Создан оперативный штаб, привлечены дополнительные специалисты, работают аварийные бригады. 
 
Составлена дорожная карта ближайших мероприятий. Так, 12 декабря котельную планируют остановить на несколько часов, чтобы провести врезку в пароводяной центральный тепловой пункт. Также будут промыты коллекторы.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#котельная
#тепло
#теплоснабжение
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Президент РФ Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке
11 декабря 2023, 18:20

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин выразил согласие с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах.
Один из участников встречи президента с получателями арктической ипотеки рассказал \Владимиру Путину  об идеи увеличения суммы верхнего потолка по ипотеке, чтобы можно было купить квартиру большей площади. 

«Согласен. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно. Спасибо, что напомнили об этом», - заявил Владимир Путин.
Сегодня президент Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Архангельскую область, пишет РИА Новости. Путин участвовал в церемонии поднятия флагов на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

Во время церемонии Путин заявил о реализации всех планов по строительству подводных и надводных кораблей.

Это первая поездка Владимира Путина после объявления об участии в предстоящих президентских выборах.

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#владимир путин
#квартира
#ипотека
#новости
#общество
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В Киеве затопило две станции метро
В Киеве затопило входы на станции метрополитена «Олимпийская» и «Черниговская»
11 декабря 2023, 17:54

Фото: iStock/Vitaliy Halenov

В Киеве начало затапливать входы на станции метро «Олимпийская» и «Черниговская». Об этом пишет украинское издание «Клименко.Тайм».
Ранее украинское издание «Страна» сообщало,что в понедельник после закрытия шести аварийных станций киевского метрополитена у входов образовались огромные очереди. 

На опубликованных изданием фотографиях видно, что на расположенной рядом со входами автостоянке машины стоят в воде, которая доходит до середины колёс. Вода продолжает поступать на станции, расположенные в разных районах города. На фото видно, что на обочинах лежит снег, но сотрудников спецслужб не видно. 

Ранее, в начале декабря, киевские власти сообщали о закрытии шести станций синей ветки метро из-за угрозы затопления. Однако отмечалось, что во время объявления тревоги они будут действовать как укрытия. 

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#киев
#метро
#тревога
#станции
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Замоскворецкий суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу Цветкову
11 декабря 2023, 17:53

Фото: istockphoto/Rawf8

Суд отменил арест учёному Александру Цветкову спустя почти год с момента, когда нейросеть посчитала его возможным убийцей трёх женщин.
Mash пишет, что Цветкова задержали16 февраля 2023 года в аэропорту Домодедово. В этот момент он возвращался из экспедиции. Его обвинили в убийствах 20-летней давности и арестовали.

Убийцей его признал искусственный интеллект, который нашёл 55% совпадение лица учёного и фоторобота преступника, составленного 20 лет назад — в 2003 году. Несмотря на алиби, несклонность к насилию и разницу в возрасте.

4 декабря о деле Цветкова сообщили Владимиру Путину во время встречи с членами СПЧ. 11 декабря учёного-гидролога освободили из-под стражи.

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