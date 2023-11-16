Авербух заявил о присутствии Костомарова на его юбилейном мероприятии

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух заявил о том, что на гала-шоу «Вместе и навсегда», которое пройдёт 17 декабря на «ВТБ Арене» и будет посвящено его 50-летию, придёт Роман Костомаров.
«Рома — родной для меня человек. Человек, который 20 лет назад на моем самом первом шоу выступал в паре с Татьяной Навкой. Рома идет со мной по жизни, и для меня очень важно, что он будет на юбилейном шоу. В каком качестве — посмотрим. Главное, что он будет вместе со мной в этот день», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Авербух.
Он добавил, что в гала-шоу примут участие многие известные фигурист, среди которых Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов и многие другие.
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