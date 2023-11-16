Авербух заявил о присутствии Костомарова на его юбилейном мероприятии

Продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух заявил о том, что на гала-шоу «Вместе и навсегда», которое пройдёт 17 декабря на «ВТБ Арене» и будет посвящено его 50-летию, придёт Роман Костомаров.