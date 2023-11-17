Витушева: Истра более чем наполовину выполнила план по осеннему призыву

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
В Истре отправлены в армию более половины призывников от установленного задания. Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева. Она обсудила с военным комиссаром города Истра Андреем Закржевским ход призывной кампании.
«В эту призывную кампанию Истринский военкомат планирует призвать 140 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. На сегодня отправлено в войска более половины граждан от установленного задания. Процесс вручения повесток организован как в бумажном, так и в электронном виде», – написала Витушева в своём телеграм-канале.Она подчеркнула, что в этом году значительно увеличены штрафы за неявку в военкомат, а в особых случаях предусматривается даже уголовная ответственность.
«Кроме того, важный момент: военнослужащие, призванные во время осеннего призыва, не будут направляться в зону проведения спецоперации», – отметила Витушева.Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Параллельно в округе проходит кампания по заключению контрактов с Минобороны.
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Лора Луганская