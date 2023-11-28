Витушева: в Истре до конца года обустроят 5 км линий уличного освещения

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
В городском округе Истра до конца декабря планируют обустроить новое уличное освещение по семи адресам. Суммарная протяжённость линий составит почти 5 км, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.
«Адресный перечень составили с учётом расположения социально-значимых объектов. Сейчас обустройство 600-метровой линии наружного освещения проводится в деревне Никулино на улице Монастырская, рядом с Никольской церковью. Новые опоры освещения монтируют и в посёлке Дедовской школы-интерната. Там протяженность линии составит 460 м», – написала Витушева в своём телеграм-канале.Аналогичные работы, по её словам, выполняются в посёлках Глебовский, Котово и Красный, в деревне Турово, а также в Истре на ул. Спортивной. Параллельно формируется план работ на будущий год.
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Лора Луганская