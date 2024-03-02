ВКС России ликвидировали группу элитного спецназа

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В результате авиационного удара Воздушно-космических сил России по украинскому подразделению специальных операций в Сумской области был уничтожен элитный спецназ.
Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на тернопольские СМИ сообщил о результатах точного авиаудара в Глухове, где ликвидировали специальное подразделение.
В частности, погиб 34-летний депутат Саранчуковского сельского совета Тернопольской области Назар Соколовский. Ранее он работал директором коммунального предприятия, а затем вступил в ряды добровольцев, отправившись на передовую.
Издание «Страна» подтверждает факт гибели элитного спецназа, уточняя, что смерть бойцов наступила в результате российского авиаудара. Однако администрация Сумской области сообщало об этих авиаударах в своих дежурных сводках. Глухов расположен у границы с Курской областью России.
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В частности, погиб 34-летний депутат Саранчуковского сельского совета Тернопольской области Назар Соколовский. Ранее он работал директором коммунального предприятия, а затем вступил в ряды добровольцев, отправившись на передовую.
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Артем Кузьмин