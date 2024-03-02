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ВКС России ликвидировали группу элитного спецназа

02 марта 2024, 19:34
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В результате авиационного удара Воздушно-космических сил России по украинскому подразделению специальных операций в Сумской области был уничтожен элитный спецназ.
Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на тернопольские СМИ сообщил о результатах точного авиаудара в Глухове, где ликвидировали специальное подразделение.

В частности, погиб 34-летний депутат Саранчуковского сельского совета Тернопольской области Назар Соколовский. Ранее он работал директором коммунального предприятия, а затем вступил в ряды добровольцев, отправившись на передовую.


Издание «Страна» подтверждает факт гибели элитного спецназа, уточняя, что смерть бойцов наступила в результате российского авиаудара. Однако администрация Сумской области сообщало об этих авиаударах в своих дежурных сводках. Глухов расположен у границы с Курской областью России.

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Пугачева планирует выпустить новые песни к своему юбилею
Алла Пугачева планирует выпустить к своему 75-летию новые песни
02 марта 2024, 19:58

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певица Алла Пугачева пообещала опубликовать новые песни к своему предстоящему 75-летию, которое состоится 15 апреля.
«К своему юбилею я решила порадовать вас новыми песнями. Ждите, мои дорогие поклонники», — поделилась артистка в видеообращении на своей странице в Instagram*.
Также Пугачева высказала удивление по поводу выхода своего альбома «P.S», который оказался для нее неожиданным.

«Я, видимо, была одной из последних, кто узнал о выходе альбома „Постскриптум“. Мне приятно, спасибо большое», — добавила исполнительница.
Ранее СМИ сообщали, что Пугачева выпустила свой первый за последние 16 лет альбом «P.S» 1 марта. В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта певицы, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце в 2019 году.

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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#instagram
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Чебоксарские врачи удалили женщине гигантскую опухоль с зубами и волосами
В Чебоксарах врачи удалили женщине 40-сантиметровую опухоль с зубами и волосами
02 марта 2024, 19:45

Фото: iStock/gorodenkoff

В Чебоксарах врачи провели операцию по удалению 40-сантиметровой тератомы у женщины, в которой содержались зубы и волосы. Об этом сообщает пресс-центр Республиканского клинического онкологического диспансера.
Пациентка обратилась в больницу с жалобами на одышку, запоры, слабость и значительное увеличение живота. Врачи подозревали рак яичника, однако при обследовании было обнаружено крупное новообразование, которое смещало и сдавливало окружающие органы, нарушая их функционирование, и питалось от крупных сосудов, что могло привести к сильной кровопотере.

Операция по удалению опухоли, занимавшей всю брюшную полость, продолжалась более двух часов. В ходе операции врачи обнаружили в тератоме жировую ткань, волосы и зубы.

«Зрелая тератома представляет собой доброкачественную опухоль, образующуюся из зачатков эмбриональной ткани. Это заболевание крайне редко достигает таких гигантских размеров, как у нашей пациентки. В большинстве случаев подобные опухоли выявляются на ранних стадиях развития, когда можно применить органосохраняющие, малоинвазивные методы хирургии», — пояснил заведующий онкогинекологическим отделением Дмитрий Глякин.
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#волосы
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Путин объявил Всемирный фестиваль молодёжи открытым
02 марта 2024, 18:52

Фото: сайт Кремля

Сегодня, 2 марта, президент России Владимир Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи. Видеообращение российского лидера было показано на церемонии в международном моле «Арт. Молодость», который на время фестиваля стал дворцом спорта «Большой».
В приветственной речи к участникам мероприятия глава российского государства выразил уверенность, что все участники фестиваля вернутся домой с новыми яркими впечатлениями и с любовью к России.

«Вы лично, в прямом общении сможете убедиться, что улыбка у нас — не дешёвая маска, а самое искреннее проявление подлинных чувств. А если мы даём слово, то всегда его держим», — сказал Владимир Путин, обращаясь к гостям и участникам фестиваля из разных стран».

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта уже в третий раз. Мировой столицей участников в возрасте от 14 до 35 лет стала федеральная территория «Сириус» (Сочи).

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#фестиваль
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#сочи
#мероприятия
#маска
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В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб
В Барнауле пассажир убил таксиста и угнал его машину, возбуждено уголовное дело
02 марта 2024, 18:50

Фото: istock / Dzurag

В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и попал в аварию, сообщили в СУСК по Алтайскому краю.
В результате произошедшего возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 105 УК РФ.

Согласно следствию, пьяный мужчина вызвал такси, чтобы поехать к знакомому. Не найдя его дома, он потребовал водителя доставить его на другой адрес. После прибытия на место назначения пассажир попросил водителя подождать его, однако получил отказ.

В ходе возникшего конфликта подозреваемый нанес таксисту более 10 ножевых ударов по различным частям тела. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Затем злоумышленник угнал автомобиль такси и попытался скрыться.

Во время движения он потерял контроль над машиной и столкнулся с дорожным знаком. Сразу после этого мужчину задержал патруль ГИБДД. Сейчас готовится ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.

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Стало известно, когда в Литве начнут конфисковывать авто с номерами РФ
Таможня Литвы начнет конфисковывать авто с российскими номерами с 11 марта
02 марта 2024, 18:18

Фото: iStock/NejauPhoto

На сайте таможенной службы Литвы объявили о начале процесса конфискации автомобилей с российскими номерами с 11 марта.
Власти подчеркнули, что до указанной даты владельцы таких автомобилей должны либо зарегистрировать их в Литве, либо покинуть территорию страны.

«По данным таможни Литвы, на территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС», — говорится в сообщении.
После указанной даты на владельцев автомобилей, зарегистрированных в России, распространяются положения статьи 515 Кодекса об административных правонарушениях. Они подлежат уплате штрафа, а также лишению автомобиля.

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#люди
#ес
#литва
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МИД Франции: победа РФ на Украине обернется крупными финансовыми потерями для Европы
02 марта 2024, 17:49

Фото: iStock/SimonLukas

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне выразил мнение о том, что победа России на Украине приведет к серьезным финансовым потерям для Евросоюза.
«Победа России на Украине может стать очень дорогой для ЕС. С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. Например, только в сельском хозяйстве Россия сможет овладеть более чем 30% мирового рынка пшеницы и будет иметь возможность использовать свое положение на рынке против нас, европейцев», — отметил он в интервью газете Le Monde.
По мнению главы МИД, Западу необходимо добиться поражения России, избегая при этом открытого военного столкновения. При этом он подчеркнул, что «речь о ведении войны на Украине не идет».

Сежурне также отметил, что французских военных на украинской территории нет. По его словам, Франция поддерживает Киев исключительно поставками техники и вооружений.

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#ес
#киев
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В Госдуму внесли проект о списании процентов по кредитам одной категории россиян
В ГД внесли законопроект о списании процентов по кредитам для бойцов СВО
02 марта 2024, 17:45

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает списание процентов по займам для участников СВО. Соответствующий документ размещен в электронной базе правительства.
Отмечается, что речь идет в том числе о призванных в рамках мобилизации.

Такая категория граждан будет освобождена от уплаты процентов по займам, начисляемых в период кредитных каникул.

Ранее Госдума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников специальной военной операции обратиться за кредитными каникулами, а также о списании кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников спецоперации. Кроме того, таким правом наделы члены семей военнослужащих.

Напомним,прежде президент России Владимир Путин неоднократно сообщал о необходимости разработок дополнительных мер поддержки для принимающих участие в СВО.

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В Британии назвали ошеломительным супероружие Путина
Express: российская ракета «Сармат» способна устроить конец света
02 марта 2024, 17:27

Фото: istockphoto/allanswart

Британское издание Express сообщает, что российский ракетный комплекс «Сармат», который был назван супероружием президента Владимира Путина, обладает способностью поражать несколько целей противника одновременно и может привести к концу света.
Публикация описывает потрясающие возможности ракеты. «Сармат», известный также как «Сатана-II» по классификации НАТО, состоит из нескольких установок с индивидуальной наводкой, что позволяет комплексу уничтожать несколько целей одновременно на расстоянии от 10 до 18 тысяч километров. Таким образом, «Сармат» охватывает территорию, равную площади Европы и США.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию объявил о планах в ближайшем будущем показать новые тяжелые МБР «Сармат» на боевом дежурстве.

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#ракеты
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Инстасамка объяснила отмену своих концертов
Рэперша Инстасамка отменила концерты, потому что хочет сменить формат шоу
02 марта 2024, 16:54

Фото: istockphoto.com/Cesare Ferrari

Рэперша и блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) опровергла в Telegram-канале утверждения о том, что отменила концерты по просьбам активистов.
Зотеева утверждает, что не было никаких ограничений на ее выступления из-за содержания ее музыки. Она отменила мероприятия самостоятельно, не удовлетворившись форматом сольных концертов.

«Я хочу подарить вам нечто более значимое, чем раньше. Мы готовим для вас шоу к альбому „RICH WITCH“, которое вы сможете увидеть в начале 2025 года», — заявила артистка.
1 марта канал Telegram-канал Mash сообщил о том, что концерты Инстасамки уже отменены в ряде регионов после жалоб активистов, которые раскритиковали исполнительницу за содержание и аморальность в текстах.

26 февраля Mash также сообщил, что у Инстасамки требуют 150 миллионов рублей в качестве моральной компенсации из-за ее заявления о том, что «психологи — это обман». Она считает, что психологи зарабатывают на людях, которые могут сами справиться со своими проблемами.

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