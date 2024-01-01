Фото: istockphoto/Roman Novitskii
Музей украинскому националисту Роману Шухевичу ликвидировали во Львове на западе Украины в результате взрывов.
Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовой в Telegram-канале. По его информации, утром в понедельник во Львове произошли взрывы. Обломки беспилотников повредили университет, где учился лидер «Организации украинских националистов»* Степан Бандера.
Шухевич был одним из бывших руководителей запрещенных в РФ нацорганизаций ОУН-УПА*, которые признаны в материалах Нюрнбергского процесса пособниками фашистов во время Второй мировой войны.
На счету ОУН-УПА* большое количество преступлений, в их числе Волынская резня, во время которой массово уничтожили польское население в Волыни в 1943 году. Были убиты и тысячи украинцев, которые отказались от сотрудничества c националистами.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что целью специальной военной операции на Украине остается разоружение ВСУ и отказ современного украинского государства от идеологии неонацизма. Медведев добавил, что смещение правящего бандеровского режима является недекларируемой, но неизбежной целью.
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«В день рождения Степана Бандеры полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще», - сообщил Садовой.
На счету ОУН-УПА* большое количество преступлений, в их числе Волынская резня, во время которой массово уничтожили польское население в Волыни в 1943 году. Были убиты и тысячи украинцев, которые отказались от сотрудничества c националистами.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что целью специальной военной операции на Украине остается разоружение ВСУ и отказ современного украинского государства от идеологии неонацизма. Медведев добавил, что смещение правящего бандеровского режима является недекларируемой, но неизбежной целью.
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* Запрещенные в России экстремистские организации
Мария Фирсова