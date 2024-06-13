Владимир Путин: российские учёные открыты для сотрудничества с другими странами

Видео: пресс-служба Кремля
Результаты работы российских учёных должны быть использованы и в других странах. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с ведущим российскими и зарубежными учёными и получателями мегагрантов на проведение научных исследований. Встреча прошла в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне.
«Мы открыты для сотрудничества, для использования достижений, которые появляются благодаря вашей работе. Мы открыты для того, чтобы результаты вашей работы были использованы не только в России, но и в других странах», – сказал президент.По его словам, в стране всегда было приоритетом развитие российских науки и экономики как части мировой науки.
«Мне приятно отметить, что эта работа идёт по плану. Мы её корректируем в соответствии с вашими рекомендациями. Надеюсь, эта работа и вам приносит удовлетворение», – обратился глава государства к учёным-получателям мегагрантов.Он подчеркнул, что проект NICA связан с познанием происхождения и развития Вселенной. По словам Путина, это не прикладная сфера исследования, но она уже сегодня приносит конкретные результаты для экономики и науки России.
Ранее сообщалось, что президент дал в ОИЯИ старт работам по технологическому пуску установки класса мегасайенс – сверхпроводящего коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA.
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Лора Луганская