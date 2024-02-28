Новый коллайдер NICA в Дубне планируют запустить в этом году

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил коллектив Объединённого института ядерных исследований с началом нового этапа строительства ускорительного комплекса NICA. На экспериментальной установке Multi-Purpose Detector этого комплекса впервые стартовало полноценное охлаждение соленоидального магнита MPD.
«На весну-лето этого года запланированы подготовка и испытания источников питания магнита и его корректирующих катушек. Также готовятся проверка и испытания системы вывода запасённой энергии и, как финал, – измерение магнитного поля в объёме детектора. После этих процедур в соленоид установят силовой каркас, который уже находится в зале MPD. Начнётся установка субдетекторов», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.Он напомнил, что Мегасайенс проект NICA – пример целевой инвестиции правительства в сектор высоких технологий. 2024 год должен стать знаковым для проекта и для всей страны. В этом году в институте планируют запустить коллайдер.
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