Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам: как оформить, стоимость путевки

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Власти Шри-Ланки приняли решение о бесплатной выдаче виз гражданам России. Редакция «Радио 1» расскажет, как воспользоваться привилегией, сколько придется заплатить за прямой рейс на острова, и какие места стоит посетить.
Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы туристам из России
Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз для граждан семи стран мира. Кроме граждан России, аналогичной привилегией будут пользоваться туристы из Китая, Малайзии, Японии, Индии, Индонезии и Таиланда. Об этом сообщается на сайте департамента правительственной информации Шри-Ланки.
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Безвизовый режим будет действовать до 31.03.2024 года, следует из заявления.
Почему россиянам начали выдавать визы на Шри-Ланку бесплатно?
Выдача бесплатных виз запущена в качестве «пилотной программы». Власти Шри-Ланки намерены восстановить туристическую отрасль и возобновить прежний поток отдыхающих. Соответствующее решение уже вступило в законную силу. По словам министра туризма и земель Харина Фернандо, власти государства намерены достичь цели в 5 млн туристов, прибывающих на курорт ежегодно.
Как получить визу на Шри-Ланку бесплатно?
Виза на пребывание в стране будет выдаваться на 30 дней. Для того, чтобы получит ее бесплатно, нужно подать соответствующую заявку на сайте или обратиться в туристическое агентство. Если направить запрос через портал, ответ придет в течение 24 часов.
Примечательно, что в рамках тридцатидневной визы, разрешен двухкратный въезд в страну. Бесплатную визу продлить нельзя.
Прежде виза для россиян стоила около 50 долларов.
Как добраться на Шри-Ланку?
С девятого октября текущего года Россия возобновила прямое авиасообщение с Шри-Ланкой. Средняя стоимость билета без пересадок на одного человека составит 50 000 рублей. Прямые перелеты осуществляют компании: Аэрофлот, AZUR air и Red Wings. Также можно добраться на курорт стыковочными рейсами через Турцию, Катар, Оман, ОАЭ, Бахрейн.
Достопримечательности Шри-Ланки
Шри-Ланка считается страной буддизма, поэтому на островах можно увидеть множество храмов. Храм Гангарамая является главной достопримечательностью Коломбо. Также одной из известных буддийских святынь является храм Дамбуллы. Он высечен в скале, а стены и потолок храма украшены фресками, которым более 2000 лет.
Туристам обязательно стоит посетить водопад Равана. Его высота достигает 25 метров. Огромный водный каскад окружают величественные горы, на фоне которых можно сделать незабываемые фотографии. Обязательным к посещению местом является скала Сигирия, которая возвышается на 370 метров над уровнем моря. С 1982 года скальное плато состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.
Минимальная цена отдыха на Шри-Ланке
Тур с перелетом, проживанием и трансфером обойдется двоим отдыхающим в 90-100 тысяч рублей. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с изданием «Лента.ру». Собеседник агентства уточнил, что речь идет о десятидневном пребывании в скромном отеле острова. Питание в эту сумму не входит.
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Эксперт также рассказал, что лучшими месяцами для отдыха на курорте станут октябрь, ноябрь и декабрь.
Таиланд утвердил безвизовый въезд для россиян
Прежде Таиланд ввел в действие временный порядок въезда в страну для россиян. Туристам разрешено пребывать в стране 90 дней. Такое нововведение начало действовать с 1 ноября 2023 года. Власти Таиланда заявили, что упрощенный порядок пересечения границы российскими туристами, поможет развитию экономики страны и окажет положительное влияние на двусторонние отношения с Россией.
Безвизовый режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.
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