Власти ужесточат контроль за стандартами производителей продукции

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Минпромторг, Минфин, Росстандарт одобрили законопроект, обязывающий производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия, по которым они изготавливают свои товары. В первую очередь это коснется продуктов питания, пишут «Известия», ссылаясь на документы, направленные в правительство.
Депутаты пришли к решению, что если производитель изготавливает продукцию в соответствии с ГОСТом и заявляет об этом, например, на упаковке, то он несет за это ответственность. Если же по собственным стандартам и техническим условиям — такой ответственности нет.
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