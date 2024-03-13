«Качество и безопасность»: россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе вина

Фото: istockphoto.com/ipopba
13 марта – Международный день белого вина. О том, на что стоит обратить внимание при покупке напитка, и какому производителю отдать предпочтение, читайте в материале «Радио 1».
Отечественные производители вина достигли очень хороших результатов в сфере производства, и тем самым, за счет более простой логистики. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
Он также рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе белого вина.
Он также напомнил, что открытые бутылки не рекомендуется хранить долго. По его словам, это влияет на вкусовые качества и различные процессы, которые могут происходить из-за несоблюдения условий хранения. Самая приемлемая температура для хранения вина — комнатная, заключил эксперт.
Читайте также:
Молдавские виноделы представили вино, созданное с помощью ИИ
Хирург Умнов: Вино способно разрушить мозг
Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года
«Вполне качественным и достойным продуктом сейчас обеспечиваются потребители. В целом, если говорить про импортное вино, то в зависимости от его вида цена соотносится с качеством. Это обусловлено и логистическими расходами, откуда это вино везут, и сортами винограда, и прочими факторами, влияющими на объём выпуска и количество партий, их эксклюзивность и прочее», — сообщил эксперт.
«Базовые вещи, на которые стоит обращать внимание, это наличие акцизных марок, целостность бутылки, соблюдение условий хранения, чтобы не было слишком жарко. Опять же, приобретать алкоголь лучше в проверенных магазинах, которые имеют соответствующею лицензию на продажу. Эти базовые вещи позволят обеспечить качество и безопасность», — рассказал Павлов.
Он также напомнил, что открытые бутылки не рекомендуется хранить долго. По его словам, это влияет на вкусовые качества и различные процессы, которые могут происходить из-за несоблюдения условий хранения. Самая приемлемая температура для хранения вина — комнатная, заключил эксперт.
Читайте также:
Молдавские виноделы представили вино, созданное с помощью ИИ
Хирург Умнов: Вино способно разрушить мозг
Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года
Анастасия Хохлова