Власти Югры планируют создать «отряд» из бездомных собак для участия в СВО

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В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре готовы создать специальный «отряд» из бездомных собак для помощи российским военным в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Обучением животных из приютов займётся специалист-кинолог Ольга Колмогорова из центра «Гром», передаёт сетевое издание Daily Storm. Ветеринарная служба Югры готова оказать помощь в подборе определённых пород собак, пригодных для обучения и дрессировки, содержащихся в приютах для животных, не имеющих владельцев.
Ольга Колмогорова ранее занималась отбором для разведения и воспитания немецких овчарок с тем, чтобы потом отправить их в специальные подразделения, участвующие в СВО. Но можно перевоспитывать и уличных собак, пояснила она. Кинолог уточнила, что будет обучать собак обнаружению взрывчатых веществ, наркотиков, подозрительных людей, преодолению препятствий. После прохождения обучения и подготовки собак планируется отправлять в зону спецоперации на Украину.
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