В Подмосковных библиотеках с детьми занимаются собаки-терапевты

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Собаки-терапевты помогают детям научиться читать в библиотеках Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Собаки-терапевты помогают побороть детям психологические барьеры при обучении чтению. Собаки проходят специальное обучение, после которого они стараются внимательно слушать читающего вслух ребенка, они не перебивают и не поправляют его, а это позволяет детям раскрепоститься.
Занятия с пушистыми терапевтами проводятся в библиотеках по всей Московской области. Такие мероприятия уже прошли в детской библиотеке «Буратино» Электростали с собакой Альмой, в солнечногорской библиотеке с ньюфаундлендом Фёдором. В Балашихе прошли занятия с представителем кинологического центра Элиной и ее воспитанницей собакой Астрой.
Стоит отметить, что в Сергиево-Посадской библиотеке имени А. С. Горловского кинологи с собаками приняли участие в мероприятии, которое было посвящено героическим подвигам собак во время Великой Отечественной войны.
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Занятия с пушистыми терапевтами проводятся в библиотеках по всей Московской области. Такие мероприятия уже прошли в детской библиотеке «Буратино» Электростали с собакой Альмой, в солнечногорской библиотеке с ньюфаундлендом Фёдором. В Балашихе прошли занятия с представителем кинологического центра Элиной и ее воспитанницей собакой Астрой.
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Мира Полтева