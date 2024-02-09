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Во время поездки в Россию Карлсон встречался с Эдвардом Сноуденом

Semafor: Журналист Карлсон в ходе поездки в РФ встречался со Сноуденом
09 февраля 2024, 00:11
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Американский журналист, приехавший в РФ взять интервью у главы российского государства Владимира Путина, за время своей поездки встречался с Эдвардом Сноуденом, а также Тарой Рид, которая обвиняла в сексуальных домогательствах нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом пишет издание Semafor.
По сведениям издания, Карлсон несколько часов общался с Эдвардом Сноуденом. Интервью Сноудена не предназначалось для программы Карлсона. Кроме того, журналист записал интервью с Тарой Рид, бывшим младшим помощником Сената, которая обвинила президента Джо Байдена в сексуальном насилии (обвинение, которое он отверг). Рид переехала в Россию в прошлом году после того, как в течение нескольких лет она все активнее выступала в поддержку пророссийской политики

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден летом минувшего года заявил, что остался в России в связи с отсутствием других вариантов. По его словам, он обращался ко многим государствам с просьбой предоставить политическое убежище. Некоторые из них опасались реакции американских властей, а другие не были уверены в том, что безопасность возможно обеспечить.


Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки. В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.



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День гражданской авиации в России: цены на билеты и новые направления
09 февраля 2024, 00:00

Фото: iStock/undefined undefined

9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. В канун праздника редакция «Радио 1» выяснила, как изменятся цены на авиабилеты в 2024 году, какие направления впервые будут открыты и как происходит импортозамещение.

В каких самолетах нуждается Россия


Председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков рассказал в беседе с «Радио 1» о том, как происходит импортозамещение самолетов, где авиаперевозки необходимы, и какие регионы больше всего нуждаются в авиасообщении.

«Страна наша большая, территория протяженная с разными природно-климатическими условиями. Во многих местах, например, в Арктике или на Востоке самолеты являются единственным транспортным средством. Поэтому на мой взгляд, наша авиация нуждается в дальнемагистральных самолетах, которые способны долететь до Дальнего Востока без посадок, нам нужны также самолеты, предназначенные для Севера, также мы нуждаемся в малых самолетах», - заявил Янков.

Как проходит импортозамещение самолетов


Янков также рассказал о том, как происходит импортозамещение и чем, по его мнению, зарубежные самолеты лучше отечественных.

«Если говорить о дальнемагистральных самолетах, то единственное, что нам предлагает авиастроительная корпорация, это возобновление производства ИЛ-96-400. Она готова производить 2 штуки в год. Этого явно недостаточно для того, чтобы импортозаместить те боинги, которые сейчас летают на Дальний Восток. Что у нас летает на Севере? До сих пор летают полярные модификации самолетов Ан-24 и Ан-26. Как поддерживается их летная годность, с учетом того, что ГП «Антоново» находится в Киеве? (ГП «Антоново» - украинское предприятие, которое занимается грузовыми перевозками, производством и ремонтом самолетов серии «Ан» - прим.ред.). Вместо этих самолетов нам ничего не предложено», - объяснил Янков.

Говоря о малых самолетах, Янков отметил, что в России до сих пор летают Ан-2.

«Чем предлагается заместить Ан-2? Рассказывали, что есть самолёт «Баргузин», еще ранее рассказывали о других судах. Вместо этого нам обещают «Сухой суперджет». Это не плохой самолет, однако он не зарекомендовал себя надежным. Там часто были отказы, чаще, чем в иностранных самолетах, кроме того, там сложности с сервисным обслуживанием. То есть если для «Боинга» нужная деталь приходит на следующий день, то в случае поломки у «Суперджета», запчасть придется ждать месяц», - пояснил эксперт.

Критичные секторы авиации в России


По словам Янкова, города-миллионники, в которых аэропорты в настоящее время закрыты, не испытывают экономических трудностей, тогда как в некоторых регионах страны ситуация с авиасообщением критичная.

«Будут у нас эти самолеты («Суперджеты» – прим.ред.), они тоже хороши, но всюду, куда могут долететь, можно доехать. Мы не видим в этом трагедии, потому что у нас уже два года закрыты аэропорты юга, и мы не видим, что там какой-то экономический кризис. Наоборот, в Краснодаре население растет, в Ростове недвижимость дорожает, Воронеж не плохо живет, а это города-миллионники. Это показывает, что в обжитых районах европейской части ситуация не критична. Критичная ситуация там, где я уже сказал. Как идет импортозамещение именно в критичных секторах авиации, мне не понятно», - подчеркнул эксперт.

Как военная авиация «подпитывает» гражданскую


На вопрос о том, не связана ли сложная ситуация с импортозамещением гражданских судов с тем, что основные средства уходят на модернизацию военных самолетов на фоне проведения СВО, Янков ответил, что военная авиация «подпитывает» гражданскую.

«Это сообщающиеся сосуды. Как строилась советская авиационная промышленность: производился военный самолет, а потом в этом фюзеляже, с этими крыльями, делалась гражданская модификация. То есть военная авиация наоборот подпитывала гражданскую своими разработками. Я бы сказал так, до начала спецоперации на территории Украины, реально наши авиакомпании были нацелены на импорт, и этому было объяснение: импортные самолеты были более энергоэффективные, импортные двигатели потребляют меньше керосина, чем отечественные, поэтому экономика иностранных самолетов была лучше. Всерьез импортозамещением занялись только два года назад. Авиапромышленность не может возродиться за такой срок, это процесс на несколько десятилетий», - заключил Янков.

Новые рейсы в 2024 году


Заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал о том, стоит ли ожидать повышения цен на авиабилеты в 2024 году, и какие новые рейсы будут открыты.

«Кувейтский бюджетный перевозчик увеличивает проездную емкость на рейсы из аэропорта Домодедово: маршрут Москва-Кувейт Сити, которые пользуются спросом для путешественников. «Этихад» (авиакомпания ОАЭ – прим.ред.) увеличивает количество проездной емкости на рейсах: Москва-Абу-Даби, Санкт-Петербург-Абу-Даби. В ближайшее время также планируется перезапуск аэропорта Краснодара, который был закрыт после начала СВО. Туда будут осуществляться рейсы «Победы» и «Аэрофлота» два раза в день в дневное время суток», - сообщил Герасимов.

Цены на авиабилеты в 2024 году


На вопрос о том, чего стоит ждать от цен на авиабилеты в текущем году, эксперт ответил, что их стоимость навряд ли снизится.

«У нас субсидирование идет по перевозкам на Дальний Восток и Сибирь, поэтому я ожидаю, что там увеличатся цены примерно на 9%. Многие перевозчики соответственно сократят полетную программу из центральной части России в регион, поскольку нагрузка снизится. Также будут осуществляться прямые рейсы по маршруту Благовещенск – Пекин, рейсы на Хайнань будут осуществлять перевозчики «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», - объяснил Герасимов.

Он также подчеркнул, что рейсы из России в Китай будут прямыми.

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Увольнение Залужного не отменит поддержку киевского режима Вашингтоном
Пентагон: США будут поддерживать Украину, несмотря на увольнение Залужного
08 февраля 2024, 23:50

Соединённые Штаты будут продолжать поддерживать Киев, несмотря на увольнение главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, сообщили в Пентагоне. При этом в американском военном ведомстве уточнили, что министр обороны Ллойд Остин ещё не говорил с новым главнокомандующим Александром Сырским.
Ранее такую же точку зрения высказал и Джон Кирби — координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома, отметив, что смена руководства ВСУ является прерогативой украинских властей, и в первую очередь президента траны Владимира Зеленского.

«В этом и состоит гражданский контроль. <...> И мы будем работать с кем-либо, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами», – заявил Кирби во время своего очередного брифинга.

Напомним, что 8 февраля президент Украины назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского, занимавшего до этого должность командующего Сухопутными силами ВСУ. Ранее Владимир Зеленский встретился с теперь уже экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства армией и предложил «оставаться в команде». Зеленский отметил, что выразил благодарность Залужному. Он подчеркнул, что в ходе беседы они обсудили вопросы модернизации ВСУ.

Позднее в офисе Зеленского рассказали о четырёх причинах, которые послужили поводом для смены главкома ВСУ. Об этом сообщил советник главы офиса Михаил Подоляк. В первую очередь, отметил он, появилась необходимость в пересмотре тактики, которая в прошлом году не помогла достичь ожидаемого результата. Также украинские власти не захотели допустить стагнации на линии фронта, для чего также понадобилась модернизация со сменой главкома.

Третьей причиной стало стремление найти новые решения, которые позволят удержать и развить инициативу. И в заключение Подоляк подчеркнул намерение властей запустить реформирование управленческих принципов армии Украины.

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#сша
#украина
#владимир зеленский
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Суперфиналистами конкурса «Лидеры России» стали 18 представителей Подмосковья
08 февраля 2024, 22:45

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

18 представителей Московской области примут участие в суперфинале пятого по счёту конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
Суперфинал пройдёт 22-25 февраля в Московском Манеже. Главное событие юбилейного сезона будет включать оценочные мероприятия, деловую и образовательную программы, встречи с наставниками. По решению Наблюдательного совета в суперфинале примут участие 302 управленца, которые успешно преодолели все предыдущие испытания.

Конкурсантам предстоит поработать над управленческими кейсами, специально подготовленными профессиональными экспертами, проявить себя в ситуациях, возникающих в реальной жизни руководителей.
«Суперфинал пятого сезона объединит 302 конкурсанта из 63 регионов России и четырёх стран мира. Всего за выход в финальное мероприятие в окружных финалах состязались 2749 конкурсантов, которых оценивали в общей сложности 111 экспертов. А всего на участие в пятом сезоне было принято почти 160 тысяч заявок», – рассказал гендиректор АНО «Россия-страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Одним из самых опытных подмосковных победителей окружного финала стал 51-летний Алексей Пирвердян из Одинцова – руководитель производства продуктов в крупной торговой сети.

Также в числе победителей из Московской области – ведущий инженер проекта российской компании «Бюро 1440», начинающий предприниматель Василий Артёмов из Королёв. Его деятельность связана с созданием космической техники.

Ещё одна суперфиналистка – Юлия Шугина из Щёлково, заведующая отделением хирургии новорождённых Московского областного перинатального центра, практикующий врач, детский хирург. В этом году она получила национальную премию «Репродуктивное завтра России» за мастерство и уникальные операции, которые выполняет её команда.

Все суперфиналисты получат образовательный грант на 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. За все время на участие в нём подано более 1 млн заявок из 150 стран.

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#подмосковье
#московская область
#лидеры россии
#конкурс
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Воробьёв сообщил о смерти легендарного участника итальянского сопротивления Николая Орлова
08 февраля 2024, 22:30

Фото и видео: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об уходе из жизни ветерана Великой Отечественной войны, участника итальянского сопротивления, обладателя медали «Гарибальди» Николая Иосифовича Орлова. Ему было 97 лет.
«Для меня было честью знать Николая Иосифовича лично. Он Николай Иосифовича Орлов пример настоящего мужества, справедливости, силы духа и веры в победу своей страны. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Губернатор рассказал, что Орлов как военнопленный попал в Италию в феврале 1943 года, сбежал из плена и начал воевать с партизанами 36-й бригады «Гарибальди». О подвигах партизан слышала вся Италия. Будучи самым младшим, получил прозвище «Пиколо Николо», но участвовал в боевых действиях наравне со старшими товарищами.

Лишь в январе 1945 года Николай Иосифович смог вернуться на Родину.

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#ветеран
#великая отечественная война
#смерть
#андрей воробьёв
#губернатор
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В Московской области в феврале стартует обновлённая игра «Зарница»
08 февраля 2024, 21:44

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Подмосковье начали подготовку к Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0.». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
По этому поводу состоялось специальное заседание Координационного совета при губернаторе Московской области по взаимодействию с Российским движением детей и молодёжи. Именно «Движение Первых» организует эту игру.

Принимать участие в «Зарнице 2.0.» будут мальчики и девочки 8-10, 11-13 и 14-17 лет. Отборочный этап пройдет в феврале – марте в подмосковных школах, муниципальный состоится в апреле, а региональный – в мае. Его планируют провести на базе лагеря «Юнармеец» в Щёлкове. Победители будут представлять Подмосковье в полуфинале игры.
«В этом году на территории всей страны по традиции будет проводиться военно-патриотическая игра «Зарница» под эгидой Российского движения детей и молодёжи. Наша задача – сделать всё, чтобы отборочный, муниципальный и региональный этапы прошли на самом высоком уровне. У коллег из Юнармии есть опыт проведения таких мероприятий, и мы объединим наши усилия», – сказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.
Она напомнила, что в прошлом году юнармейцы Московской области были в команде победителей «Зарницы».
Военно-патриотическая игра «Зарница» проводится с 1967 года. «Зарница 2.0.» проходит в новом формате.
«Пересобранная и перешитая «Зарница» будет проходить по всей стране. Для ребят подготовлено около 10 испытаний – от конкурса журналистики до техники программирования дронов, разведки», – рассказал председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Московской области Юрий Макеев.
В министерстве пояснили, что участники будут соревноваться в управлении дронами, работе с радиостанциями, распознавании фейков. Они также продемонстрируют знание основ медицины, военной топографии, инженерной, огневой, тактико-специальной подготовки.

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В Дзержинском в 2025-26 годах проведут капремонт теплосетей и сетей водоснабжения
08 февраля 2024, 21:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Модернизация системы ЖКХ Дзержинского стала одной из главных тем время рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с временно исполняющим полномочия главы муниципалитета Андроником Паком.
«Важная тема – это тепло- и электроснабжение. Сейчас мы делаем комплексный аудит всех округов. Прошу вас также посмотреть – в случае, если нужны какие-то дополнительные ресурсы, мы их предоставим», – пообещал губернатор.
Как рассказал Пак, в городском округе Дзержинский на 2025-2026 годы запланированы капремонт теплосетей и сетей водоснабжения, а также реконструкция водозаборных узлов №1 и 3. А в 2026-м приступят к обновлению канализационного коллектора.

В прошлом году в муниципалитете было реализовано два инвестиционных проекта на суму 380 млн рублей. Сейчас в стадии реализации – ещё на 12,3 млрд рублей. В рамках этих проектов будет создано более 1,1 тыс. рабочих мест.

В конце года планируется запустить производство флаконов для лекарственных средств «Серверк», а в 2025-м – начать серийное производство оптико-электронных приборов контроля для промышленных и производственных предприятий «Аргус-НВ».

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Черниговская назвала СПбГУ родным домом
08 февраля 2024, 20:18

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик РАО, один из главных российских специалистов в вопросах нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская поделилась, что считает университет своим домом.
«Это дом родной, я не могу представить, где бы ещё я могла учиться и работать. Да, после Университета я ушла в Академию наук и много лет проработала в академическом институте, но это не был уход в сторону. У меня никогда не было ощущения, что я куда-то далеко ушла из СПбГУ. Не сразу, но довольно быстро Людмила Вербицкая вернула меня в эти родные стены. Так я оказалась в числе профессоров Санкт-Петербургского университета», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» Черниговская.

Она добавила, что в честь юбилея университета желает ему оставаться живым и не превращаться в цифрового монстра. По её мнеию, университет – уникальное местето со своими традициями, которые нужно беречь.

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#уход
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Fesco урегулировала ситуацию с контейнеровозом Moskva в Китае
Контейнеровоз Moskva группы Fesco заправили в КНР, он следует по маршруту
08 февраля 2024, 19:41

Фото: istock / AvigatorPhotographer

В российской транспортно-логистической компании FESCO объяснили, что сложности с бункеровкой контейнеровоза Moskva в Китае были временные. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту», — сообщает компания.
Появившиеся сложности с заправкой решили с помощью «контактов с китайскими партнерами и российскими профильными ведомствами». При этом в транспортно-логистической компании не уточнили, кто и где заправил контейнеровоз. Информация о проблемах с бункеровкой в КНР появилась 8 февраля.

Ранее сообщалось, что спасательное судно не смогло подойти к застрявшему в Охотском море танкеру. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#китай
#россия
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Психолог Хорс: Экоактивисты – не психопаты, а фанатики
08 февраля 2024, 19:15

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что экоактивисты, демонстративно портящие шедевры мирового искусства, не являются психопатами.
На его взгляд, такие люди – фанатики, инфантильно действующие согласно своим идеалам.

«Обливая супом Мона Лизу, эти люди демонстрируют, что продвигаемые ими ценности куда более важны, нежели общепризнанные шедевры искусства, которые они отвергают. Иными словами, они следуют максиме «природа — важна, остальное — неважно». Довольно инфантильный взгляд на жизнь. Это не психопатия, а фанатизм, который присущ далеко не только поборникам экологии», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») в Лувре.

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