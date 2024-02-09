Во время поездки в Россию Карлсон встречался с Эдвардом Сноуденом

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Американский журналист, приехавший в РФ взять интервью у главы российского государства Владимира Путина, за время своей поездки встречался с Эдвардом Сноуденом, а также Тарой Рид, которая обвиняла в сексуальных домогательствах нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом пишет издание Semafor.
По сведениям издания, Карлсон несколько часов общался с Эдвардом Сноуденом. Интервью Сноудена не предназначалось для программы Карлсона. Кроме того, журналист записал интервью с Тарой Рид, бывшим младшим помощником Сената, которая обвинила президента Джо Байдена в сексуальном насилии (обвинение, которое он отверг). Рид переехала в Россию в прошлом году после того, как в течение нескольких лет она все активнее выступала в поддержку пророссийской политики
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден летом минувшего года заявил, что остался в России в связи с отсутствием других вариантов. По его словам, он обращался ко многим государствам с просьбой предоставить политическое убежище. Некоторые из них опасались реакции американских властей, а другие не были уверены в том, что безопасность возможно обеспечить.
Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки. В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден летом минувшего года заявил, что остался в России в связи с отсутствием других вариантов. По его словам, он обращался ко многим государствам с просьбой предоставить политическое убежище. Некоторые из них опасались реакции американских властей, а другие не были уверены в том, что безопасность возможно обеспечить.
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