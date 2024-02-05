«Стан единомышленников»: почему Такер Карлсон прибыл в Москву и зачем ему Путин

Фото: iStock/microgen
Американский журналист Такер Карлсон, критикующий политику Джо Байдена, и выступающий против поставок оружия на Украину, прибыл в Москву. Его визит связывают с намерением взять интервью у российского президента Владимира Путина. О том, зачем на самом деле обозреватель посетил Россию, и к чему может привести беседа Карлсона и лидера страны, читайте в материале «Радио 1».
Американский журналист Карлсон в Москве
В конце прошлой недели в телеграм-каналах появилась информация о том, что американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву. Он был замечен в одном из столичных отелей и в Большом театре. Американские СМИ предполагают, что его визит в Россию связан с намерением журналиста взять интервью у президента страны Владимира Путина.
Американский блогер и обозреватель Джексон Хинкл одним из первых высказал свое предположение о том, что Карлсон мог прибыть в Россию с рабочей поездкой, которая предусматривает беседу с главой страны.
«Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Он мог приехать в российскую столицу, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина», - написал Хинкл на своей странице в социальной сети Х.
Редакция «Радио 1» запросила подробности о целях визита американского журналиста в Москву на его стриминговом сервисе, но в настоящее время не получила ответ.
В США назвали прибывшего в Россию Такера Карлсона предателем
Песков о визите Такера Карлсона в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства не должна давать какую-либо информацию о перемещении иностранных журналистов на территории страны.
«Мы всё-таки администрация президента РФ, поэтому мы вряд ли должны давать какую-то информацию про передвижение иностранных журналистов, много иностранных журналистов приезжают ежедневно в Российскую Федерацию, многие продолжают работать здесь», — заявил Песков.Также спикер Кремля добавил, что дополнительно проинформирует, если появится информация о возможном интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.
Карлсон назвал цели своей поездки в Россию
На опубликованном в СМИ видео, которое якобы снял посетитель отеля где поселился американский журналист, Такер Карлсон говорит, что много читал о Москве и хотел посетить ее лично, поговорить с людьми.
«Хотел на нее (Москву – прим.ред) посмотреть. Я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено», - объяснил Карлсон.На вопрос о том, планирует ли он записать интервью с Путиным, американский журналист многозначительно произнес «посмотрим».
Интервью Такера Карлсона и Путина: последствия
Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» рассказал, какими могут быть цели визита Такера Карлсона в Москву, и как на политику повлияет беседа американского журналиста и Владимира Путина, если она состоится.
«Он (Такер Карлсон-прим.ред) симпатизирует России, Дональду Трампу, который говорил неоднократно о необходимости установления отношений с Россией. Он отражает ту политическую повестку, которая и нам близка, здесь очевидно, что он приехал в стан единомышленников. Понятно, что он выступает за нормализацию взаимоотношений с Россией, поэтому я думаю, что в его поездки нет ничего сенсационного. Это показатель его отношения к России, ведь в Америке его уже и уволили, и назвали кремлевским агентом», - пояснил Блохин.На вопрос о том, какое значение будет иметь интервью Такера Карлсона с Путиным, политолог ответил, что беседа на политику не повлияет, однако она может сказаться на самом журналисте и его будущем в США.
«На отношениях России и США интервью вообще никак не скажется. Однако нужно дождаться, сейчас можно что угодно предполагать, зачем он приехал», - заключил Блохин.
Журналист из США Такер Карлсон
Прежде политический обозреватель Такер Карлсон работал на одном из самых рейтинговых американских каналов - Fox News. Журналист известен своими консервативными взглядами: в эфире он резко высказывался о мигрантах, выступал в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, критиковал политику Джо Байдена и осуждал поставки Украине вооружения.
В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.
Читайте также:
Журналист Карлсон: США не хотят верить в победу России в конфликте на Украине
«Сотрут с лица земли»: Американский журналист выступил с пророчеством об Украине
Американский журналист раскрыл реальную причину увольнения Такера Карлсона
Анастасия Крестьянова