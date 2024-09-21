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Водолазы МЧС РФ обследуют атомную подлодку К-27, затопленную 32 года назад

Водолазы МЧС обследуют в Карском море АПЛ К-27, затопленную 32 года назад
21 сентября 2024, 09:58
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Водолазы МЧС России обследуют атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море 32 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что экспедиция научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» в пятый раз отправилась на место для выполнения работ. Данная подводная лодка признана наиболее радиационно опасным объектом в Арктике.

Объект находится на 31-метровой глубине залива Степового. Согласно информации ведомства, водолазы будут брать пробы в низких температурах воздуха и воды.



Напомним, в мае 1968 года на подводной лодке произошла радиационная авария, в результате которой погибли 9 членов экипажа.

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#авария
#лодка
#аварии
#аппарат
Россиянам назвали срок ближайшей индексации пенсий
Депутат Бессараб: с 1 октября будут проиндексированы пенсии военнослужащим
21 сентября 2024, 08:24

Фото: iStock/spaxiax

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что ближайшая индексация пенсий коснется военнослужащих. Об этом информирует «Лента.ру».
Согласно словам парламентария, 1 октября этого года пенсии данной категории пенсионеров увеличатся на 5,1 процентного пункта. Уточняется, что после индексации средняя пенсия для военных будет равна порядка 42 тыс рублей.

Увеличение произойдет на 600-650 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что власти Московской области увеличат ежемесячные доплаты одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Данный законопроект Мособлдума приняла в ходе 91-го заседания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#госдума
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Верховный суд отказался от рассмотрения жалобы Земфиры*
Верховный суд отказался от рассмотрения жалобы Земфиры* о статусе иноагента
21 сентября 2024, 06:04

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Верховный суд отказался рассматривать жалобу певицы Земфиры Рамазановой* на статус иностранного агента, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры* Талгатовны для рассмотрения в судебном заседании», – заявила собеседница агентства.

15 сентября Земфира* подала жалобу в Верховный суд на отказ в исключении ее из реестра иностранных агентов.

12 марта Московский городской суд признал законным решение Замоскворецкого районного суда об отказе в исключении из реестра иностранных агентов юмористов Максима Галкина** и Семена Слепакова**.

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* внесена в реестр иностранных агентов Минюстом
** внесено в реестр иностранных агентов Минюстом
#иноагенты
#суд
#минюст рф
#жалобы
#россия
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В Госдуме назвали условия осеннего призыва в России
Картаполов: осенний призыв 2024 года в России пройдет согласно старым правилам
21 сентября 2024, 05:43

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Призыв в армию в России осенью 2024 года будет осуществляться по старым правилам до введения в действие реестра призывников. В интервью РИА Новости председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов разъяснил условия призыва в вооруженные силы.
«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», – заявил Картаполов.

Он отметил, что армейский реестр будет полностью готов к 1 января 2025 года. До этого времени призыв будет осуществляться по старым правилам.

Ранее сообщалось, что предлагается передать единый цифровой реестр военного учета в ведение Министерства обороны. Отмечалось, что изменения носят технический характер и вносятся в нормативный документ по осуществлению воинского учета.

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В Государственной Думе высказались о задержании Дурова во Франции
#госдума
#призыв
#армия
#россия
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Figaro: Дуров во Франции начал сотрудничать со следствием
Figaro: сотрудничество Дурова со следствием привело к запросам в другие страны
20 сентября 2024, 23:03

Фото: istockphoto/ Penderev

Готовность основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать со следствием в Париже привело французские власти к запросам данных в другие страны. Об этом сообщила парижская газета Le Figaro.
«Дуров пообещал сотрудничать с французским правосудием и обеспечить выполнение его требований», — пишет издание.

По итогу Франция начала запрашивать данные у США, Бельгии и даже Кореи. Местные журналисты отмечают, что готовность Дурова к диалогу уже принесла пользу многим европейским странам.

О чем именно рассказал Дуров французской полиции, пока не сообщается.

Основателя мессенджера Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Ему вменили соучастие в преступных действиях, которые совершались через Telegram, включая терроризм, торговлю наркотиками и педофилию. 28 августа бизнесмена отправили под судебный надзор и покидать территорию Франции.

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#франция
#журналисты
#данные
#telegram
#расследование
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Названа самая популярная в Подмосковье электронная социальная услуга
20 сентября 2024, 21:42

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Выдача социальных карт оказалась самой востребованной электронной соцуслугой среди жителей Подмосковья. Такую статистику привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В Московской области большинство социальных услуг можно получить на региональном портале госуслуг, не выходя из дома. Самая популярная – социальная карта. С начала года её получили более 330 тыс. льготников. А всего в Подмосковье регулярно пользуются такими картами более 2,5 млн льготников», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как пояснили в областном Министерстве социального развития, на региональном портале можно оформить не только выдачу социальной карты жителя Московской области, но и её замену. Для некоторых льготных категорий порядок оформления упрощён – нужно лишь подтвердить сведения в личном кабинете.

Социальную карту могут получить пенсионеры, многодетные родители, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. Она даёт право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Некоторые торговые сети и аптеки предоставляют скидку на покупки при предъявлении карты.

Узнать об услуге и подать заявление можно на портале.

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#московская область
#болатаева людмила
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Crocus Group сообщил, когда начнутся выплаты пострадавшим в «Крокусе»
Выплаты пострадавшим в «Крокусе» начнутся с 23 сентября
20 сентября 2024, 21:21

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Выплаты пострадавшим при теракте в «Крокусе» начнутся в грядущий понедельник, 23 сентября. Информация об этом размещена на сайте Crocus Group. Средства уже собраны и распределены фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.
«На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов», — гласит сообщение.

Теракт в «Крокусе» произошел в районе восьми часов вечера 22 марта. В тот день в концертном зале должна была выступить группа «Пикник». В помещение ворвались вооруженные боевики и начали расстрел посетителей, а позже устроили пожар.

Несколько дней назад появилась информация, что в деле возможно появление новых обвиняемых.

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#теракт
#компенсации
#новости
#деньги
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На восьми подмосковных дорогах отремонтировали ограждения разных видов
20 сентября 2024, 20:53

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Специалисты отремонтировали на восьми региональных дорогах Московской области повреждённые тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Ограждения привели в порядок в Ленинском городском округе, Чехове, Серпухове, Долгопрудном, Истре и Ступине. Работы проходили в рамках летнего содержания дорожной сети.
«Пешеходные ограждения монтируют на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальными участниками аварии. Другие задачи – не допустить заезда транспортных средств на тротуар и порчи зелёных насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные снижают вероятность съездов с дороги», – пояснили в ведомстве.
Как отметили в Минтрансе, обследование дорожной сети проводят еженедельно. Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. При необходимости проводят их ремонт.

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#дороги
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#московская область
#минтранс мо
#ремонт дорог
#пешеход
#безопасность
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В Серпухове на время БОКСЗАБЕГА ограничат движение транспорта
20 сентября 2024, 20:26

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Серпухове 21 сентября на время БОКСЗАБЕГА ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
С 06:00 до 15:00 сложно будет проехать по участкам улиц: 2-й Московской; Чехова; Садовой; Луначарского и Старослободской. Также изменятся схемы движения автобусных маршрутов. Автобусы №3 «Вокзал – ул. Нижняя» и №8 «Вокзал – Прогонная ул. – Вокзал» проследуют от остановки «Вокзал» по ул. Ворошилова, Борисовскому шоссе и ул. Центральной с разворотом после остановки «ул. Прогонная» без остановок «ул. Нижняя», «Магазин №9», «Музей», «Военкомат», «По требованию», «пл. Ленина» и «ул. Чехова».

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Автобус №20к «Вокзал – Высоцкий монастырь» будет ходить от остановки «Вокзал» до остановки «пл. Ленина» с разворотом в обратную сторону в районе парка им. Олега Степанова. В Минтрансе просят водителей и пассажиров быть внимательными и заранее планировать поездки.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ранее сообщалось, что спортивное мероприятие БОКСЗАБЕГ под девизом «Беги вдоль Оки!» состоится в городском округе Серпухов в ближайшую субботу. Участников ждут различные соревнования и развлечения.

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#транспорт
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#минтранс мо
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#ограничения
#серпухов
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В Чехове открыли модернизированную площадку для отходов «Мегабак»
20 сентября 2024, 20:08

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В городском округе Чехов открыли модернизированную площадку «Мегабак». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В Подмосковье продолжают модернизацию и обновление площадок проекта «Мегабак». Расширяется территория, устанавливаются дополнительные баки. Теперь жители смогут сдать не только бытовые отходы по разным фракциям, но и крупногабаритный мусор, а также получить вознаграждение за электротехнику и другое вторсырьё», – отметили в ведомстве.
На церемонии открытия участники с пользой провели время и сдали на переработку ненужные вещи. Волонтёры рассказали посетителям о правилах сортировки отходов и показали, как подготовить сырье к сдаче.

Модернизированная площадка работает в понедельник – пятницу с 9:00 до 19:00; в субботу – с 10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной день.

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#московская область
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