Водолазы МЧС РФ обследуют атомную подлодку К-27, затопленную 32 года назад

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Водолазы МЧС России обследуют атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море 32 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что экспедиция научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» в пятый раз отправилась на место для выполнения работ. Данная подводная лодка признана наиболее радиационно опасным объектом в Арктике.
Объект находится на 31-метровой глубине залива Степового. Согласно информации ведомства, водолазы будут брать пробы в низких температурах воздуха и воды.
Напомним, в мае 1968 года на подводной лодке произошла радиационная авария, в результате которой погибли 9 членов экипажа.
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Объект находится на 31-метровой глубине залива Степового. Согласно информации ведомства, водолазы будут брать пробы в низких температурах воздуха и воды.
Напомним, в мае 1968 года на подводной лодке произошла радиационная авария, в результате которой погибли 9 членов экипажа.
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Екатерина Коршунова