В Карелии нашли тело одного из людей, пропавших после аварии на Беломорканале

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Утром 29 июля после аварии на Беломорканале начались поиски троих человек. Тело одного из них было обнаружено в 11 км от места, где произошёл прорыв.
Позднее МЧС сообщило об обнаружении тела ещё одной женщины.
Водолазы продолжают поиски других пропавших людей. В операции задействованы около 80 человек и 30 единиц техники.
При прорыве дамбы на Беломорканале пропали без вести три человека. Тело одного из них было найдено в день прорыва, второй погибший был обнаружен вблизи Кочкомы. Позднее пресс-служба МЧС сообщила об обнаружении ещё одного тела — третьей погибшей женщины, которую также нашли возле посёлка Кочкома.
Авария на Беломорканале произошла утром 29 июля. Вода затопила посёлок и СНТ при шлюзе № 11. В Сегежском округе был введён режим ЧС. Пострадали не менее десяти человек.
Беломорканал был построен и введён в эксплуатацию в 1933 году. Движение судов между шлюзами № 10 и № 11 было ограничено до окончания восстановительных работ.
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«В районе посёлка Кочкома в Карелии было найдено тело одной из трёх женщин, которые пропали без вести после прорыва временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Тело было обнаружено в 11 километрах от места прорыва и доставлено на берег», — сообщили в РБК.
Водолазы продолжают поиски других пропавших людей. В операции задействованы около 80 человек и 30 единиц техники.
При прорыве дамбы на Беломорканале пропали без вести три человека. Тело одного из них было найдено в день прорыва, второй погибший был обнаружен вблизи Кочкомы. Позднее пресс-служба МЧС сообщила об обнаружении ещё одного тела — третьей погибшей женщины, которую также нашли возле посёлка Кочкома.
Авария на Беломорканале произошла утром 29 июля. Вода затопила посёлок и СНТ при шлюзе № 11. В Сегежском округе был введён режим ЧС. Пострадали не менее десяти человек.
Беломорканал был построен и введён в эксплуатацию в 1933 году. Движение судов между шлюзами № 10 и № 11 было ограничено до окончания восстановительных работ.
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Мира Полтева