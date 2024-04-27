Военный эксперт раскрыл предназначении «самолета Судного дня» США

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Бывший полковник спецназа Анатолий Матвийчук в интервью «Известиям» раскрыл назначение «самолета Судного дня» США.
Он пояснил, что это воздушно-командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами и страной в случае ядерной войны.
По его словам, «Самолет Судного дня» функционирует как резервная система связи с армией и государственными структурами, а также содержит резервные коды для запуска ядерных снаряжений.
Матвийчук добавил, что этот самолет является инструментом для управления в критических ситуациях, и его обновление, вероятно, связано с технологическими инновациями.
Ранее зарубежные СМИ сообщили о контракте на $13 миллиардов между военно-воздушными силами США и авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку нового самолета, который должен заменить устаревающий E-4B, известный как «самолет Судного дня».
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По его словам, «Самолет Судного дня» функционирует как резервная система связи с армией и государственными структурами, а также содержит резервные коды для запуска ядерных снаряжений.
Матвийчук добавил, что этот самолет является инструментом для управления в критических ситуациях, и его обновление, вероятно, связано с технологическими инновациями.
Ранее зарубежные СМИ сообщили о контракте на $13 миллиардов между военно-воздушными силами США и авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку нового самолета, который должен заменить устаревающий E-4B, известный как «самолет Судного дня».
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Артем Кузьмин