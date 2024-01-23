Часы Судного дня остались близки к «ядерной полуночи»

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Стрелку на Часах Судного дня, символизирующих напряжённость ситуации в мире, в этом году переводить не стали. Об этом сообщает «Бюллетень учёных-атомщиков».
Часы Судного дня были оставлены на отметки в 90 секунд до «ядерной полуночи». Это довольно высокий показатель, который отражает ту угрозу, которая нависла над миром.
По словам учёных, сброс часов не означает стабильность, а, наоборот, призывает власти государств задуматься и принять меры.
Напомним, что Часы Судно дня впервые были представлены на обложке «Бюллетеня учёных-атомщиков» в 1947 году. Время, которое остаётся до так называемой «ядерной получночи», означает напряжённость обстановки в мире. Сама «полуночь» является моментом ядерного катаклизма. По статистике за последние годы, стрелки постоянно двигались только вперёд.
Отметка в 90 секунд является рекордной, к ней стрелки впервые подошли в 2021 году.
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По словам учёных, сброс часов не означает стабильность, а, наоборот, призывает власти государств задуматься и принять меры.
Отметка в 90 секунд является рекордной, к ней стрелки впервые подошли в 2021 году.
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Анастасия Чинкова