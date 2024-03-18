Военнослужащий на Сахалине получил семь лет за уклонение от службы в зоне СВО

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Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по статье УК РФ о самовольном оставлении места службы. С учётом уже имевшегося у него испытательного срока за другое преступление, ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.
Ранее мужчина уже привлекался к суду за военное преступление. Тогда Корсаковским районным судом ему был назначен испытательный срок, который к моменту совершения нового правонарушения ещё не истёк. В связи с этим военный суд отменил ему условное наказание и приговорил дезертира к к шести годам лишения свободы по части 5 статьи 337 УК РФ. С учётом ранее совершённого преступления, срок заключения был увеличен до семи лет.
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