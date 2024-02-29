Российского военного осудили за отказ от участия в спецоперации

Фото: istock / AMilkin
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима военнослужащего за отказ участвовать в СВО. Об этом информирует пресс-служба суда.
Мужчину признали виновным по части 2.1 статьи 332 («Неисполнение приказа») УК РФ и взяли под стражу в зале суда.
Суд установил, что 22 ноября 2023 года россиянин отказался выполнять приказ командира, который сказал ему ехать в зону проведения специальной военной операции на Украине. В присутствии сослуживцев боец отказался исполнять приказ. Причиной отказа стали опасения за свою жизнь.
Читайте также:
Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который убил человека из мести за брата
Алина Юрчак