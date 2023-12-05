«Из какого района, чушпан?»: запретят ли «Слово пацана» и как сериал связан с убийством

Фото: сайт Кремля/Екатерина Чеснокова
Нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» появился на онлайн-платформах 9 ноября. Вскоре картина оказалась в центре скандала, несмотря на высокий рейтинг и признание зрителей. О том, почему ряд политиков и общественных деятелей усмотрели в сериале пропаганду насилия и подрыв национальных ценностей, а также почему его показ намерены запретить, расскажет редакция «Радио 1».
О чем сериал «Слово пацана»
Сюжет сериала посвящен «казанскому феномену», который представляет собой первую молодежную ОПГ, возникшую на территории бывшего СССР. Главный герой 14-летний Андрей знакомится с местным «пацаном» Маратом, старший брат которого руководит группировкой.
Кто против сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал «Слово пацана» на соответствие «государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Сходки, драки и зоны влияния: на что идут подростки после просмотра сериала «Слово пацана»
По ее мнению, картина романтизирует бандитизм, что способствует неверному представлению о группировках в сознании несовершеннолетних. Волынец добавила, что несмотря на возрастное ограничение 18+, сериал могут посмотреть подростки младшего возраста, так как проконтролировать их в виртуальной среде нет возможности.
О том, что «Слово пацана» не соответствует политике региона, прежде заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что события прошлого нельзя допустить, и то, что демонстрируется в фильме, общество действительно проходило.
Госдума о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
С просьбой провести проверку сериала также обратилась председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Соответствующие заявления были направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет. Свою инициативу Останина объяснила тем, что будущий год в России, объявлен главой государства Владимиром Путиным Годом семьи, а подобные картины могут пропагандировать опасный для подростков образ жизни.
Кто публично защитил сериал «Слово пацана»
Наряду с теми, кто разглядел в сериале романтизацию преступных групп, высказались те, кто поддержал создателей картины. Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что сериал может стать наглядным пособием на тему того, что хорошо, а что плохо. Он также добавил, что после просмотра сериала, становится очевидным, что неправильный выбор может обернуться смертью или тюрьмой.
Назвал шедевром «Слово пацана» бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Он также выразил надежду на то, что к показу будут доступны все восемь серий.
Аналогичным мнением поделился депутат Госдумы России Евгений Попов. Он рассказал, что сериал демонстрирует ту жизнь, которая была 30 лет назад в его родном Владивостоке. Политик призвал «отстать» от сериала и заверил, что будет делать все возможное для того, чтобы «те времена никогда не вернулись».
В Иркутске убийство подростка связывают с сериалом «Слово пацана»
3 декабря на остановке «Лисиха» в Иркутске было совершено жестокое убийство 15-летнего подростка. Следователи установили, что к парню подошла группа молодых людей, которые спросили его: «Ты из какого района, чушпан?», что является прямой цитатой из фильма «Слово пацана». После этого парню нанесли три ножевых удара в шею.
Ряд телеграм-каналов спешно стал связывать убийство школьника с популярным сериалом. Предполагаемых убийц вскоре задержали. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области заявили, что убийство подростка не связано с популярным сериалом и подозреваемые его смотрели.
Сергей Бурунов рассказал о съемках в сериале «Слово пацана»
Российский актер Сергей Бурунов, который сыграл в картине роль отца двух братьев, оба из которых состоят в группировке, рассказал о своих впечатлениях о сериале.
РКН проверит сериал «Слово пацана»
По словам актера, он принял участие в очень жесткой криминальной драме про конец 80-х годов. Он назвал это время переломным моментом перестройки и заявил, что проблема, с которой люди сталкивались в то время, освещена блистательно. Об этом он рассказал в шоу «Кстати».
«Дети, сыновья сядут в тюрьму, либо вообще лишатся в жизни, потому что попали в эту организацию. <...> Это проблема, трагедия этого поколения. Эта проблема освещена блистательно. Я очень хочу, чтобы все увидели, посмотрели», — подчеркнул Бурунов
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