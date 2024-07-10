В России установят штрафы для водителей электросамокатов

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что Дума установит штрафы для водителей электросамокатов.
По словам Володина, продолжают поступать многочисленные жалобы на лихачей на электросамокатах. В этом году число аварий с участием данного вида транспорта в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
Политик отметил, что сегодня, 10 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности. Штрафы будут вменяться за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, за оставление места ДТП и т.д.
Володин отметил, что данное решение позволит сократить количество аварий.
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Политик отметил, что сегодня, 10 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности. Штрафы будут вменяться за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, за оставление места ДТП и т.д.
Володин отметил, что данное решение позволит сократить количество аварий.
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Екатерина Коршунова