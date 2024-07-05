Жителей Подмосковья научили экологично утилизировать старые электросамокаты

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Устаревшие электросамокаты нельзя оставлять в контейнерах для смешанных отходов и бункерах для крупногабаритных предметов. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там отметили, что такой способ утилизации не только нерационален, но и вреден для окружающей среды.
Там помнили, что при правильном подходе к утилизации электросамокаты могут получить вторую жизнь.
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«Электросамокаты почти целиком состоят из алюминия – ценного вторсырья, подлежащего дальнейшей переработке. Поэтому для экологичной утилизации аппарата следует найти специальные площадки для сбора и утилизации – пункты приёма «Мегабак». Найти ближайшую площадку можно на сайте одноимённого проекта», – уточнили в министерстве.
Там помнили, что при правильном подходе к утилизации электросамокаты могут получить вторую жизнь.
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Лора Луганская