Волоколамские долголеты научились делать мыло своими руками

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Около 20 человек посетили мастер-класс по созданию мыла ручной работы, который прошёл в Волоколамской городской библиотеке Многие бабушки- участницы проекта «Активное долголетие» взяли с собой внучек, которые тоже активно участвовали в занятиях, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Среди учеников были и мужчины, которые создали несколько кусочков ароматного мыла. Как оказалось, ради мастер-класса они отменили поездку на рыбалку.
Отмечается, что пенсионеры делали мыло разных расцветок, форм и размеров. Участники «Активного долголетия» рассказали, что планируют подарить мыло родным.
Читайте также:
В Волоколамском округе торжественно отметили День матери
На Рузском водохранилище чудом спасли тонувшего рыбака
«ДеТВора» из Волоколамска стала лучшим школьным телевидением Подмосковья
«Наши ученики создали разные вариации мыла. Для этого они смешивали красители, добавляли блёстки и использовали разные виды форм. Многие интересовались технологией, задавали вопросы, как сделать мыло в домашних условиях», – рассказала преподаватель мастер-класса Ольга Кривозубова.
Читайте также:
В Волоколамском округе торжественно отметили День матери
На Рузском водохранилище чудом спасли тонувшего рыбака
«ДеТВора» из Волоколамска стала лучшим школьным телевидением Подмосковья
Лора Луганская