Волоколамские долголеты научились делать мыло своими руками

Около 20 человек посетили мастер-класс по созданию мыла ручной работы, который прошёл в Волоколамской городской библиотеке Многие бабушки- участницы проекта «Активное долголетие» взяли с собой внучек, которые тоже активно участвовали в занятиях, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.