Волоколамские школьники приняли участие в экологической акции «Бумбатл»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Всё больше волоколамских школьников принимают участие в экологической акции «Бумбатл». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках экологической акции ученики 5 «Г» класса Волоколамской школы №2 открыли сбор макулатуры.
С начала открытия сбора школьники и их родители собрали несколько десятков килограммов макулатуры. 10 октября стартовал четвертый по счету сезон акции. Основная цель «БумБатла» это сокращение большого потребления бумаги с выстраиванием системы её переработки,а также формирование экологической культуры у подрастающего поколения.
Стоит отметить, что акция продлиться до 15 ноября. Макулатуру можно принести в многофункциональный центр «Молодёжное содружество».
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С начала открытия сбора школьники и их родители собрали несколько десятков килограммов макулатуры. 10 октября стартовал четвертый по счету сезон акции. Основная цель «БумБатла» это сокращение большого потребления бумаги с выстраиванием системы её переработки,а также формирование экологической культуры у подрастающего поколения.
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Мира Полтева