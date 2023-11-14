Волоколамские жители активно помогают гуманитарной помощью бойцам СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Волоколамцы приносят гостинцы, вещи, дополнительное снаряжение для военнослужащих в пункт сбора помощи «Подвиг». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Также жители Волоколамска научились плести маскировочные сети, чтобы обеспечить ими своих земляков.
Стоит отметить, что маскировочные сети помогают скрывать бъекты размещения бойцов, а также поомгает стать невидимым для противника на открытой местности.
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«Наши земляки ответственно, с энтузиазмом подошли к этому вопросу. Сначала изучили много техник по плетению, чтобы выбрать ту, которая в процессе маскировки будет максимально органично смотреться в открытом пространстве.<…>», — отметил глава Волоколамского округа Михаил Сылка.
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Мира Полтева