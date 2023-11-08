Волоколамских рентгенологов поздравили с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
И.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова поздравила с профессиональным праздником рентгенологов Волоколамской ЦРБ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Всего в волоколамской больнице трудятся 15 специалистов лучевой диагностики.
Кроме этого, ежедневно через врачей-рентгенологов проходят десятки жителей округа.
Стоит отметить, что благодаря новому современному оборудованию увеличилось качество и количество исследований.
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«Залог успешного выздоровления – это вовремя проведенная диагностика. Наши специалисты в области лучевой диагностики с этим успешно справляются. Огромную помощь в выявлении заболеваний и патологий оказывает аппарат МРТ, поступивший в нашу больницу в октябре прошлого года <…>», — поделилась Марина Марнова.
Стоит отметить, что благодаря новому современному оборудованию увеличилось качество и количество исследований.
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Мира Полтева