В Волоколамске прошли юбилейные соревнования по ползанию среди малышей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Юбилейные соревнования по ползанию среди малышей до года «Ползком-2023» прошли в Волоколамске. Об этом сообщила администрация городского округа Волоколамск.
Турнир по скоростному ползанию на четвереньках проводится с 2014 года.
В этом году в соревнованиях приняли участие 14 малышей.
Первым стал Владимир Павлов. Он преодолел дистанцию в 15 метров за 53 секунды. Следующей тройкой лидеров стали Василиса Купрюшкина, Дарья Сугробова и Таисия Ажогина, которые преодолели дистанцию с разницей в 1 секунду.
Кроме этого, во время мероприятия для участников и их болельщиков выступали мультяшные герои, с которыми желающие могли сфотографироваться.
Стоит отметить, что медали и дипломы получили все участники , а победителей наградили ценными призами от спонсоров и партнёров мероприятия.
Читайте также:
Волоколамские спортсмены стали призерами турнира по карате
Школьница из Волоколамска стала призером конкурса «Слово юнармейца»
Праздничный гала-концерт прошел в Волоколамске
В этом году в соревнованиях приняли участие 14 малышей.
Кроме этого, во время мероприятия для участников и их болельщиков выступали мультяшные герои, с которыми желающие могли сфотографироваться.
Стоит отметить, что медали и дипломы получили все участники , а победителей наградили ценными призами от спонсоров и партнёров мероприятия.
Читайте также:
Волоколамские спортсмены стали призерами турнира по карате
Школьница из Волоколамска стала призером конкурса «Слово юнармейца»
Праздничный гала-концерт прошел в Волоколамске
Мира Полтева