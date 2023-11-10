Волоколамский тренер рассказал о пользе физических нагрузок

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Волоколамский тренер по плаванию Василий Ганзюк рассказал о роли физических нагрузок в жизни человека.Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Василий рассказал, что благодаря физическим нагрузкам он смогу улучшить свое здоровье.
Стоит отметить, что в школьные годы он участвовал в соревнованиях по разным видам спорта. После поступил в Коломенский педагогический институт.
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«Обучался бегу на лыжах в Сычевской школе у Голубевых Николая Викторовича и Веры Сергеевны. Они своим примером привили мне любовь к спорту. За счет этого я и выправил свое здоровье. Перед уроками мы с друзьями утром вставали на лыжи, пробегали десять километров, обтирались снегом, после чего шли в школу. <…> Поэтому в жизни ребенка важен спорт. Многих детей нужно учить элементарным вещам: правильно приседать, кувыркаться, бегать и даже ходить и, соответственно, плавать», – поделился Василий Ганзюк.
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Мира Полтева