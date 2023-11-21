Волошин: сад в Химках после реконструкции сможет принимать вдвое больше детей

Фото: администрация г. о. Химки
После реконструкции мощность детского сада №9 в Новых Химках удвоится – туда смогут ходить 320 воспитанников. Он этом заявил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Вместе с педагогами и родителями дошкольников Волошин проверил ход реконструкции здания. Его фактически строят с нуля. На месте старого корпуса обустроили фундамент, возвели перекрытие подвала и выполнили гидроизоляцию. Работы планируют завершить до конца 2024 года.
Площадь детского сада после реконструкции удвоится и составит почти 5 тыс кв м.
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«Дошкольное учреждение на Юбилейном проспекте было рассчитано на 150 малышей. Теперь благодаря полной реконструкции мощность здания увеличится в два раза. Здесь с комфортом смогут заниматься 320 детей от полутора до семи лет. Для нас это важный проект, который позволит сократить очередь в детские сады в Новых Химках», – сказал Волошин.
«Я работаю в этом саду уже 25 лет. За это время он стал нашей большой семьёй. Все мы с нетерпением ждём его открытия – и педагоги, и дети, и родители», – поделилась педагог сада Елена Жарова.Реконструкцию детского сада проводят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы стартовали в начале 2023 года. Детей на время ремонта распределили по другим дошкольным учреждениям.
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Лора Луганская